На собственном опыте. Шиномонтаж "даже для девочки" 2.0

В кабинке шиномонтажа пахнет чем–то приятным, похожим на клей, но не клеем. Позже выяснится, что это запах монтажной пасты.

Я спрашиваю, должен ли он манить людей на шиномонтаж, но получаю ответ, что на шиномонтаж не манит ничего кроме инстинкта самосохранения и саморезов.



Сегодня мне, человеку, который никогда не водил и, честно говоря, не планирует, предстоит немного разобраться в автомобилях. А если быть точнее – в шиномонтаже.

"Ох, нелегкая это работа, из болота тащить бегемота!" – говорил Чуковский в своей сказке "Телефон". Если бы Чуковский работал здесь, он бы определенно назвал работу "не женской". По крайней мере, так её называют мои новые коллеги.

Первый снег, первый лёд

Смена резины происходит приблизительно так же, как и включение-отключение отопления: когда среднесуточная температура воздуха падает до +8С – приходит время менять летнюю резину на зимнюю, и наоборот.

Я приезжаю работать на шиномонтаж, когда среднесуточная температура опускается до +7С, но отопление ещё не дали. Сезон как раз начинается.



Мне рассказывают, что температура воздуха – не единственный показатель. Нужно учитывать дорожные условия, индивидуальные для каждого водителя: тем, кто выезжает очень рано, когда асфальт на дороге не прогретый и коэффициент сцепления шин с асфальтом ниже, – надо менять уже, кто выезжает позже – может менять позже. Тем же, кто ездит поздно вечером или ночью – уже давно пора было бы резину поменять.

"Я езжу много днем, поэтому тяну до последнего, хотя мог бы себе хоть каждый день по два раза в день менять", – хвастается владелец шиномонтажа Дмитрий.

Рабочий процесс

Первое, что мне разрешают сделать – это утопить колесо. Оно тяжелое и постоянно всплывает, а я должна наблюдать, не выходят ли из него пузырьки, чтобы выявить прокол. Процесс можно было бы даже назвать приятным, если б вода не была холодной.

Другие работники, увидев мой энтузиазм, быстро релокейтятся на курилку.



"Валера бл*дь, я шо, сказав уходить?" – включается главный.



Затем мне доверяют "отжать" колесо. Самый понятный, как кажется моему "внутреннему Запорожью", процес. Но это оказывается не то, о чём я думала – с помощью странной лопатки нужно отделить диск от шины – и, соответственно, это сложнее, чем я думала.

– Это мужская работа, – комментируют мои новые коллеги.

– Нет понятия мужская и женская работа, – натужно отвечаю им я.

– Есть, – коротко резюмируют они.

Из того, что лучше всего у меня получается – маркировка шин на хранение. Клеить бумажечки на предметы я научилась ещё в детском саду. Так что проблем не возникает.

Я уже умею отличать зимнюю резину от летней – она немного с шипами. Но угадываю пока не в 10 из 10 случаев.

Дальше нам приходится столкнуться с погнутыми дисками. Мне говорят, что их видно визуально. Я ничего не вижу, но соглашаюсь.

Иногда хозяин автомобиля сам чувствует что что–то не так, по машине или вибрациям в руль и просит сделать диагностику. В случае, если геометрия диска нарушена – проводятся дископравильные работы.

Железные диски выравниваются, литые – рихтуются. Есть два вида рихтовки – когда место удара либо нагревается и выдавливается гидропрессом и когда охлаждается и выстукивается.

Если диск сильно перегреть – нарушается структура металла, если выравнивать гидравлическим путём – может лопнуть, так что мастер сам на глаз решает, как ему лучше делать.

Этот продвинутый уровень шиномонтажа мне пока не доступен.

Все ждут, когда приедет красненький Nissan Micra, потому что по их мнению, он мне очень подходит.

– Ой, – расстраивается хозяйка машинки, – я б её помыла, если б знала, что пресса будет.

Мы обсуждаем с ней колпаки на колёса, потому что с колпаками эстетичней, и, судя по глазам, я наконец соответствую ожиданиям местного контингента.

Цена ям Если машина попадает в яму, то сварочные работы диска стоят от 300 грн и выше, рихтовка от 250 грн и выше. Может быть так, что понадобятся и сварочные, и рихтовочные работы. Сюда же добавляется шиномонтаж. Так что хороший удар – от 500 грн и до логического конца.

– Если вдруг у меня что–то случится с колесом на дороге, как думаете, я смогу его поменять? – решаю спросить я у своих новых коллег.

– Конечно, даже для девочки это просто.

"Даже девочка" идёт закручивать гайки. Правда, пока только на колёсах красного Nissan. Для этого есть специальный "пистолет". На каждый автомобиль есть свое усилие в зависимости от веса колес и автомобилей.

В среднем поменять резину на одном авто занимает от 15 до 40 минут. Если авто до 2 тонн – его полностью поднимают на подъемнике, если больше или с пневмоподвеской (как Porshe Cayenne или Range Rover) – поднимают по одной стороне.

Базовый Hyundai Accent на 15–тых дисках "переобувается" 15 минут, если бригада не отвлекается на другие автомобили. Рекорд на этом шиномонтаже был 11 минут. Ещё чуть–чуть и Формула-1.

Вся правда о саморезах

Единственный миф, который я слышала о шиномонтажах – это то, что работники раскидывают в округе болтики, чтоб у них было больше работы. И он оказывается не мифом. Только вместо болтиков саморезы.

Как мне рассказывают, есть шиномонтажи, которые обеспечены работой за счет своего уровня сервиса, а есть шиномонтажи "нечистоплотные" – которые пакостят, режут колёса.

В ЖК рядом с нашим шиномонтажом как–то ночью порезали колёса 40 машинам. Грешили даже на моих новых коллег, но только в округе восемь шиномонтажей, да и сделать это мог кто-угодно.

Любой порез шины – это травма. Её нужно чинить, это сложно и дорого, и чинится только при условии, что не задеты жизненно важные органы – для шины это "плечо" – тогда она не поддается ремонту и идёт на утилизацию.

Такой ремонт называется "вулканизацией" и стоит от 500 грн и выше. На мою смену такого не попадает.

Август и январь – самые "мёртвые" месяцы для этого бизнеса: в августе все ездят в отпуска, а в январе просто никто никуда не ездит, потому что по большей части все пьют.

Работники некоторых шиномонтажей сидят без работы. Делать нечего, они могут пойти в строительный магазин, купить пачку саморезов, раскидать их и создать в августе аншлаг.

Именно поэтому собственник шиномонтажа, на котором я работаю, старается в это время никуда не летать: "От небольшого ума начинают придумывать всякую ерунду. И тогда начинаются косяки. Когда ты здесь на месте – то оперативно влияешь на эту тематику. А с Египта шо? Ну позвонишь, скажешь "ай–яй–яй". А так можно приехать и в торец дать, если надо".

Пыльная работёнка

Шиномонтаж – сезонный бизнес. Как "клубника". В сезон здесь работает 5 человек в сутки при выісокой загрузке, 2–3 человека при низкой и 1 мастер вне сезона.

За счёт гибкого графика работники шиномонтажа совмещают работу здесь с другими работами. Смена монтировщика– в среднем 30-40% от чистой кассы. Оплата ежедневная.

Но персонала нет, жалуется хозяин, многие уехали в Европу. Так что с горем пополам, но даже меня здесь взяли бы на постоянку. И если прошлым летом зарплата в 500–600 грн в день здесь считалась нормальной, то сейчас 1000 грн – уже смешные деньги.

И я вправду подумываю о смене работы. В конце концов, на свежем воздухе. Ещё и чаевые дают, особенно ночью.

В среднем чаевых хватает на еду и сигареты бригаде.

"В прошлом году переобувалась машина. Цена переобувки – 800 грн, и 700 грн чая сверху. Было такое, что подкачка стоила 2 грн, а на чай – 198. Это единичные случаи.

Но если работник вышел, поприветствовал клиента, спросил, в чем проблема, хорошо сделал работу, то люди оставляют чай – кто 10, кто 20, кто 50 грн", – делится Дмитрий и сразу демонстрирует, как нужно оказывать сервис.

– Драсьте, а шо мы такие красивые?

– Накачайте колёса, пожалуйста, – улыбается клиентка.

– Я не, они накачают, щас дам команду.

– Валера, оцій дєвушкі красівій накачай колеса.

Сколько стоит открыть шиномонтаж Для этого нужно купить или арендовать место, поставить МАФ или капитальное строение, купить оборудование. Как правило, на старте покупается дешевое оборудование, но не на всем оборудовании можно сделать премиальный сегмент или очень большой радиус. "По сути я так же начинал. Купил комплект хорошего Китая и через полтора года за счет уже заработанных средств заменил его на Италию", – рассказывает владелец шиномонтажа Дмитрий. Комплект Китая из двух станков стоит в районе 5–6 тыс долларов, комплект Италии – 14-15 тыс долларов. Стартовый капитал для открытия шиномонтажа оценивают в 50 тыс долларов. Сюда входит МАФ в собственности, хороший комплект оборудования и все допы. Это без затрат на шины и т.д.



Время окупаемости – от 2 х лет. И стоит помнить о том, что шиномонтаж – это постоянная трата денег. Здесь постоянно что–то ломается и нужно вкладывать.



Например, элементарное обслуживание оборудования 4 раза в год – перед переобувкой и после (летней и зимней) – стоит от тысячи гривень за вызов мастера.

Специфика бизнеса в том, что большинство шиномонтажей открывают как 2-й, 3-й, 5-й или 10-й бизнес, как правило, им не занимаются, поэтому доходность там гораздо ниже.



"Любой бизнес будет ликвидным, если им заниматься. Я работаю без выходных, вообще. У меня их нет в природе", – делится Дмитрий.



Он хочет сделать домашний сервис. Когда клиент вечером заказывает шины, а на следующее утро уже переобувается и при этом не тратит время на доставку и другие детали. Такой себе all–inclusive.





Сколько шиномонтаж зарабатывает в сезон Есть технологический максимум, который способен выдержать и человек и оборудование. В среднем это 40–45 машин в сутки. Это пиковая нагрузка. Если есть два комплекта оборудования – это 90 машин в день. Средний чек – 600 гривень.



Таким образом в сезон при 100% загрузке можно зарабатывать 54 тыс гривень в сутки. Минус 40% на материалы, электричество, аренду – доходная часть в сутки 32400 грн. Переобувка длится в среднем месяц.

"Пик был пару лет назад, когда сыпанул снег 4 ноября, никто его не ждал, и клиенты готовы были платить по 3-4 стоимости за один шиномонтаж. При стандартной цене 500 грн платили в среднем 2 тыс. Мы так взяли 2–3 машины, но потом ребята сказали: еще пара машин – будешь сам стоять делать", – делится владелец.

В целом, три фразы, которые я чаще всего слышала на шиномонтаже лучше всего описывают этот опыт: "Валера, бл*ть. Санька, балансируй. Алина, кыш". Не всё мне дали попробовать собственными руками, не всё, из того, что дали, получилось.

– Ну что, ты довольна? – спрашивает у меня владелец под конец моей "рабочей смены".

– Я б ещё что–то поделала.

– Можешь помыть окна, это тоже часть работы, поддержание чистоты.



На этом моменте понимаю, что сделала достаточно.