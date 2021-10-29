Лучший результат за 10 лет: банки в Украине заработали 50 млрд

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Платежеспособные банки, работающие на территории Украины, заработали за январь-сентябрь 51,4 млрд грн – это максимум за 10 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Так, в прошлом году прибыль за 9 месяцев составила 37,6 млрд. грн. В этом году она выросла до 51,4 млрд грн, или на 37%.

Рентабельность капитала сектора возросла до 32% по сравнению с 24% годом ранее. В значительной степени этому способствовало сокращение отчислений в резервы. Так, за 9 месяцев они снизились в общей сложности более чем на 60% в годовом измерении, по кредитам – вполовину, и вернулись к докризисному уровню.

Банки существенно увеличили чистые процентные и комиссионные доходы (+35% и +28% соответственно) в годовом исчислении благодаря низкой стоимости ресурсов, активизации кредитования и росту объемов безналичных операций.

Операционные доходы с запасом покрывают операционные расходы и отчисления в резервы под кредитные опасности.

На 1 октября 2021 года из 71 платежеспособных банков 64 финучреждения были прибыльными и получили чистую прибыль 51,7 млрд грн. Это перекрыло убытки 7 банков на общую сумму 0,3 млрд. грн.

Напоминаем:

В январе-июне 2021 года платежеспособные банки Украины получили 30,1 миллиарда гривень чистой прибыли, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше аналогичного периода 2019 года, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн.

Экономическая правда