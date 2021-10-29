Рекордный урожай принесет Украине 0,8% ВВП

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Только благодаря рекордному урожаю зерновых ВВП Украины вырастет на 0,8 п.п.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.

По оценкам НБУ, увеличение урожая зерновых на 10% дает дополнительный рост сельского хозяйства на 3.4 п. п. и прямое влияние на рост реального ВВП – на 0.3 п. п.

Соответственно, только рекордный урожай зерновых в этом году обеспечит 0.8 в. п. в рост реального ВВП в 2021 году.

Также урожай положительно отразится на ряде смежных видов деятельности и обеспечит стабильные поступления от экспорта. Например, речь идет о транспорте, торговле, пищевой промышленности, гостинично-рестораном бизнесе "и даже государственном управлении и обороне и образовании".

Благодаря этому, рассчитали в регуляторе, каждая гривна, произведенная в с/х, приводит к общему увеличению выпуска продукции в экономике на 2,5 грн.

В то же время НБУ отмечает значительные вызовы в агросекторе, несмотря на значительный рост производительности: недоинвестирование, влияние климатических изменений. Это сдерживает реализацию его потенциала.

С инвестициями должен помочь запуск рынка земли, что улучшит доступ к кредитованию, поскольку землю можно использовать как залог. Наращивание капиталовложений в защиту почв, мелиорацию и водоотвод позволит уменьшить волатильность урожайности и цен на продукцию.

Доля сельского хозяйства в ВВП Украины увеличилась с 7-8% в 2010-2012 годах до 10% в среднем за последние 5 лет. Сектор имеет один из самых высоких показателей создания добавленной стоимости среди производственных видов деятельности (более 40% в общем выпуске продукции).

"В отдельные периоды только прямой вклад с/х в ВВП обеспечивал 25–30% темпов прироста реального ВВП. При этом отрасль демонстрировала значительную устойчивость во время последних кризисных периодов и выполняла роль определенного буфера", – пояснили в НБУ.

Также регулятор подчеркнул роль с/х в формировании спроса на валюту: в структуре промежуточного потребления сектора импортные товары составляют около 30%. Львиную долю этого импорта составляют удобрения, инсектициды и т.д.

Напоминаем:

В Украине в этом году намолотили 44,8 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, что является рекордным количеством независимой Украины.

Экономическая правда