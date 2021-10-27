Пекин требует от основателя Evergrande погасить долги компании из собственного состояния

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Китайские власти настаивают, чтобы миллиардер Хуэй Ка Ян - основатель Evergrande, использовал свое личное состояние для смягчения долгового кризиса China Evergrande Group (компания имеет обязательства на 300 млрд долл).

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, соответствующая директива основателю Evergrande поступила после того, как застройщик пропустил 23 сентября дедлайн для выплаты купона по долларовым облигациям.

Отмечается, что местные власти по всему Китаю следят за банковскими счетами Evergrande, чтобы гарантировать, что наличные компании используются для завершения незавершенных жилищных проектов, а не направляются на оплату кредиторам.

"Требование, чтобы Хуэй использовал свое собственное состояние, чтобы уплатить долг Evergrande, добавляет признаки того, что Пекин не хочет спасать компанию за госсчет, даже несмотря на то, что кризис компании распространяется на других застройщиков и ухудшает настроения на рынке недвижимости", - говорится в сообщении.

При этом неясно, является ли состояние основателя Evergrande достаточно большим, чтобы существенно сократить обязательства Evergrande.

В настоящее время долларовые облигации девелопера торгуются с большими дисконтами к номинальной стоимости.

По оценке Bloomberg Billionaires Index, собственный капитал основателя Evergrande Хуэя составляет около 7,8 млрд долл, однако сложно сказать, насколько это справедливая оценка.

Большинство известного состояния Хуэя связано с его контрольным пакетом акций в Evergrande и денежными дивидендами, которые он получил от компании с момента ее листинга в Гонконге в 2009 году.

Агентство добавляет, что эти действия власти подтверждают общую политику, продвигаемую китайским лидером Си Цзиньпином - борьба с миллиардерами и сокращение неравенства в обществе.

Напомним:

Китайская девелоперская компания China Evergrande Group заявила о возобновлении работ на более чем 10 объектах.

Китайский застройщик China Evergrande Group уплатил проценты по облигациям в долларах США - за несколько дней до конечного срока, после которого мог быть объявлен формальный дефолт.

Накануне китайская компания Evergrande договорилась об отсрочке выплат по бондам в 260 млн долларов.

Акции и облигации китайских девелоперов резко упали 8 октября, рынок опасается распространения долговых проблем China Evergrande Group на весь сектор.

Сообщалось, что на бирже в Гонконге 4 октября приостановили торговлю акциями одного из крупнейших девелоперов Китая Evergrande Group и его подразделения - компании по управлению имуществом Evergrande Property Services Group. Evergrande могла продать контрольный пакет акций своего подразделения.Однако 20 октября стало известно, что сделка сорвалась.

Еще два китайских застройщика вызывают обеспокоенность относительно их способности погашать долг: Fantasia Holdings уже не смогла погасить облигации на сумму 205,7 млн долл, а по Sinic Holdings есть неопределенность относительно погашения облигаций в размере 246 млн долл.

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Экономическая правда