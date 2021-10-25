Китайская Evergrande заявила о возобновлении работ на десятке объектов

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Китайская девелоперская компания China Evergrande Group заявила о возобновлении работ на более чем 10 объектах.

Об этом пишет Reuters.

"В воскресенье компания заявила, что возобновила работу над несколькими проектами в Дунгуане, Шэньчжэне и других городах - и опубликовала фотографии работников с указанными данными в подтверждение этого", - сообщает агентство.

Отмечается, что компания объявила о возобновлении работ над объектами после того, как в конце прошлой недели ей удалось избежать дефолта посредством выплаты купона по облигациям в последний момент.

В посте в своем аккаунте WeChat Evergrande сообщила, что некоторые проекты перешли на стадию внутренней отделки, а на других зданиях недавно завершили строительство.

Китайский застройщик, долги которого превышают 300 млрд долл, заявил, что его усилия по обеспечению строительства укрепят доверие рынка.

При этом, Evergrande не раскрывает, по скольких из своих 1300 проектов в сфере недвижимости в Китае ей пришлось приостановить работы.

В частности, 31 августа компания заявила, что некоторые проекты были приостановлены из-за задержки платежей поставщикам и подрядчикам, и она ведет переговоры о возобновлении строительства.

"Шаг по выплате на прошлой неделе 83,5 млн долл процентов по облигациям в долларах США разрешил Evergrande еще на неделю продолжить борьбу с долговым кризисом, нависшем над второй по величине экономикой мира.

Застройщик также объявил в пятницу о плане предоставления будущего приоритета бизнесу с электромобилями перед недвижимостью", - добавляет Reuters.

Напомним:

Китайский застройщик China Evergrande Group уплатил проценты по облигациям в долларах США - за несколько дней до конечного срока, после которого мог быть объявлен формальный дефолт.

Накануне китайская компания Evergrande договорилась об отсрочке выплат по бондам в 260 млн долларов.

Акции и облигации китайских девелоперов резко упали 8 октября, рынок опасается распространения долговых проблем China Evergrande Group на весь сектор.

Сообщалось, что на бирже в Гонконге 4 октября приостановили торговлю акциями одного из крупнейших девелоперов Китая Evergrande Group и его подразделения - компании по управлению имуществом Evergrande Property Services Group. Evergrande могла продать контрольный пакет акций своего подразделения.Однако 20 октября стало известно, что сделка сорвалась.

Еще два китайских застройщика вызывают обеспокоенность относительно их способности погашать долг: Fantasia Holdings уже не смогла погасить облигации на сумму 205,7 млн долл, а по Sinic Holdings есть неопределенность относительно погашения облигаций в размере 246 млн долл.

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Экономическая правда