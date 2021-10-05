Кризис недвижимости в Китае набирает обороты: еще две компании имеют проблемы с выплатой по облигациям

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Еще два китайских застройщика вызывают обеспокоенность относительно их способности погашать долг: Fantasia Holdings уже не смогла погасить облигации на сумму 205,7 млн долл, а по Sinic Holdings есть неопределенность относительно погашения облигаций в размере 246 млн долл.

Об этом пишет ВВС.

Издание напоминает, что в понедельник торговля акциями Evergrande была приостановлена ​​накануне "объявления, содержащее внутреннюю информацию о крупной сделке".

Сообщалось, что компания планирует продать большую долю в одном из своих подразделений.

Между тем еще две китайские фирмы по недвижимости столкнулись с финансовыми проблемами из-за отсутствия выплат по долгам.

В частности, во вторник агентство Fitch Ratings понизило рейтинг компании Sinic Holdings (4 млрд долл выручки) - после того, как та заявила, что пропустила процентные выплаты и на фоне неопределенности относительно погашения облигаций в размере 246 млн долларов, которые должны быть оплачены позже в этом месяце.

Также сообщается о проблемах у компании-застройщика элитных квартир Fantasia Holdings (3 млрд долл годовой выручки), которая в понедельник объявила, что не смогла погасить облигации на сумму 205,7 млн долларов. Это привело к снижению рыночной стоимости облигаций в долларах, деноминированных в Китае, почти на 50%.

По данным китайских СМИ, гонконгская компания по недвижимости Hopson Development собирается приобрести 51% акций Evergrande Real Estate примерно за 5 млрд долларов.

"Потенциальная сделка даст застройщику-должнику столь необходимую денежную инвестицию, когда тот пытается собрать средства для осуществления платежей клиентам, инвесторам и поставщикам", - пишет издание.

О проблемах в Fantasia Holdings пишет и WSJ.

"Сообщение о пропущенном платеже удивило некоторых участников рынка. Только днями ранее представитель Fantasia сообщил инвесторам, что компания осуществит платеж", - пишет газета.

WSJ добавляет, что Fitch Ratings снизило рейтинг Fantasia к ССС-, что отражает чрезвычайно высокий риск дефолта.

Рейтинговая компания заявила, что Fantasia недавно пропустила очередной платеж по облигациям - о чем ранее Fitch не знала - и заявила, что инцидент "ставит под сомнение прозрачность финансовой информации компании".

Напомним:

Сообщалось, что на бирже в Гонконге 4 октября приостановили торговлю акциями одного из крупнейших девелоперов Китая Evergrande Group и его подразделения - компании по управлению имуществом Evergrande Property Services Group. Evergrande может продать контрольный пакет акций своего подразделения.

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Экономическая правда