Долг в 300 миллиардов долларов: Evergrande отсрочила дефолт

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Китайская компания Evergrande договорилась об отсрочке выплат по бондам в 260 млн долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Китайская строительная компания договорилась о продлении уже просроченной даты выплат по бондам в 260 млн долларов перед Jumbo Fortune Enterprises. Стороны сошлись на отсрочку на три месяца при условии увеличения залога на ним.

Издание отмечает, что глава Evergrande согласился влить личные средства в проект, который является залогом по этому долгу.

В то же время это не означает трехмесячный покой для Evergrande. 20 октября стало известно, что компании не удалось продать 50,1% акций своей "дочки" Evergrande Property Services Group за 2,6 млрд долларов, что бы помогло справиться с долговой нагрузкой.

Но вскоре компания столкнется с датой выплат по другим бондам в 83,5 млн долларов, которую уже переносили в месяц. Невыплата за ними будет означать дефолт компании.

Этот месяц должен был закончиться в октябре, но в Evergrande утверждают, что срок выплат до сих пор не истек.

Компания продолжает работать над соглашениями по кредитным линиям, чтобы избежать дефолта. Сейчас долг Evergrande составляет около 305 млрд долларов.

Напоминаем:

Акции и облигации китайских девелоперов резко упали 8 октября, рынок опасается распространения долговых проблем China Evergrande Group на весь сектор.

Сообщалось, что на бирже в Гонконге 4 октября приостановили торговлю акциями одного из крупнейших девелоперов Китая Evergrande Group и его подразделения - компании по управлению имуществом Evergrande Property Services Group. Evergrande может продать контрольный пакет акций своего подразделения.

Еще два китайских застройщика вызывают обеспокоенность относительно их способности погашать долг: Fantasia Holdings уже не смогла погасить облигации на сумму 205,7 млн долл, а по Sinic Holdings есть неопределенность относительно погашения облигаций в размере 246 млн долл.

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Экономическая правда