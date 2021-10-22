Evergrande выплатила 85 млн долларов долгов, отсрочив возможный дефолт. Впереди новые платежи

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Китайский застройщик China Evergrande Group уплатил проценты по облигациям в долларах США - за несколько дней до конечного срока, после которого мог быть объявлен формальный дефолт.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с этим вопросом.

По словам источника агентства, Evergrande в четверг перечислила 83,5 млн долл США на счет доверительного управляющего в Citibank.

Отмечается, что это позволило выплатить проценты всем держателям облигаций до истечения льготного периода платежей 23 октября.

"Новости о переводе средств, скорее всего, принесут облегчение инвесторам и регуляторным органам, которые были обеспокоены влиянием вероятного дефолта на мировые финансовые рынки", - пишет Reuters.

"Тем не менее, китайскому застройщику, который имеет обязательства на 300 млрд долл, нужно будет осуществить платежи по ряду других облигаций, при этом следующий срок, чтобы избежать дефолта - 29 октября, и пока неизвестно, сможет ли он осуществить выплату", - добавляет издание.

"Я считаю, что компания планирует выплатить купоны по оффшорным облигациям до 29-го числа. Нет смысла платить этот, если вы полностью не планируете рассчитаться.

Но, несмотря на проблемы с денежными потоками, о которых сообщила сама компания, непонятно, как долго она сможет это делать", - говорит аналитик Трэвис Ланди из Quiddity Advisors в Гонконге.

Evergrande не ответила на запрос Reuters о комментарии. Citibank также отказался от комментариев.

Напомним:

Накануне китайская компания Evergrande договорилась об отсрочке выплат по бондам в 260 млн долларов.

Акции и облигации китайских девелоперов резко упали 8 октября, рынок опасается распространения долговых проблем China Evergrande Group на весь сектор.

Сообщалось, что на бирже в Гонконге 4 октября приостановили торговлю акциями одного из крупнейших девелоперов Китая Evergrande Group и его подразделения - компании по управлению имуществом Evergrande Property Services Group. Evergrande может продать контрольный пакет акций своего подразделения.

Еще два китайских застройщика вызывают обеспокоенность относительно их способности погашать долг: Fantasia Holdings уже не смогла погасить облигации на сумму 205,7 млн долл, а по Sinic Holdings есть неопределенность относительно погашения облигаций в размере 246 млн долл.

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Экономическая правда