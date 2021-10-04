Китайская Evergrande может продать контрольный пакет акций своего подразделения – СМИ

cnn

На бирже в Гонконге 4 октября приостановили торговлю акциями одного из крупнейших девелоперов Китая Evergrande Group и его подразделения - компании по управлению имуществом Evergrande Property Services Group. Evergrande может продать контрольный пакет акций своего подразделения.

Об этом пишут AP, Reutets и СNBC.

При этом, китайское онлайн-СМИ пишет, что девелопер Hopson Development Holdings изучает возможность покупки контрольного пакета в Evergrande Property Services Group.

Как отмечает Reuters, Evergrande рассчитывает продать доли Hopson Development за более 5 млрд долл.

Торги акциями Hopson в Гонконге в понедельник также были приостановлены.

В отделе связей с общественностью Hopson заявили, что компания не будет комментировать "рыночные слухи".

В своем объявлении на бирже Гонконга компания Evergrande Property Services заявила, что ее акции были приостановлены для торгов к ожиданию объявления о слиянии или поглощении.

О возможной сделке пишет и CNBC - по его словам, Hopson приостановил торговлю своими акциями, ссылаясь на неизбежное объявление "большой сделки" о приобретении акций компании, которая котируется на бирже в Гонконге.

Китайское государственное издание Global Times сообщило со ссылкой на неназванные СМИ, что Evergrande продаст около 51% своих акций Hopson за более 5 млрд долларов.

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Экономическая правда