Китайская Evergrande может продать контрольный пакет акций своего подразделения – СМИ
На бирже в Гонконге 4 октября приостановили торговлю акциями одного из крупнейших девелоперов Китая Evergrande Group и его подразделения - компании по управлению имуществом Evergrande Property Services Group. Evergrande может продать контрольный пакет акций своего подразделения.
Об этом пишут AP, Reutets и СNBC.
При этом, китайское онлайн-СМИ пишет, что девелопер Hopson Development Holdings изучает возможность покупки контрольного пакета в Evergrande Property Services Group.
Как отмечает Reuters, Evergrande рассчитывает продать доли Hopson Development за более 5 млрд долл.
Торги акциями Hopson в Гонконге в понедельник также были приостановлены.
В отделе связей с общественностью Hopson заявили, что компания не будет комментировать "рыночные слухи".
В своем объявлении на бирже Гонконга компания Evergrande Property Services заявила, что ее акции были приостановлены для торгов к ожиданию объявления о слиянии или поглощении.
О возможной сделке пишет и CNBC - по его словам, Hopson приостановил торговлю своими акциями, ссылаясь на неизбежное объявление "большой сделки" о приобретении акций компании, которая котируется на бирже в Гонконге.
Китайское государственное издание Global Times сообщило со ссылкой на неназванные СМИ, что Evergrande продаст около 51% своих акций Hopson за более 5 млрд долларов.
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Экономическая правда
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