Новости 22 октября: решение СНБО по газу, импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

О решении СНБО по газу. Совет национальной безопасности заявляет о саботаже создания полного энергетического баланса в Украине.

Украина готова прокачивать дополнительно 55 млрд кубов газа в ЕС сверх тех 40 млрд кубов, которые должен качать "Газпром" согласно транзитному контракту. Также Украина поможет Молдове определенным объемом газа.

Об импорте электроэнергии из РФ и Беларуси. В пятницу открылись аукционы по распределению межгосударственных сечений с РФ и Беларусью на ноябрь.

О плате за проезд в Киеве. В КГГА, анонсируя повышение стоимости проезда в общественном коммунальном транспорте, заявили, что "это не будет 20 гривен", - будут искать компромиссы.

О санкциях против "Рошена". Народные депутаты решили обратиться к президенту Владимиру Зеленскому с запросом о введении санкций против предприятий кондитерской корпорации "Рошен" из-за финансирования бюджета России.

О промпроизводстве. Промышленное производство в Украине впервые с марта показало падение в сентябре - на 0,9% в годовом измерении.

О путешествиях в ЕС. Европейский союз на этой неделе не пересматривал список третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд, и Украина остается в "зеленом" списке.

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"Белое золото" юга. Где и как выращивают рис в Украине

Как устроена украинская отрасль выращивания риса, где он растет и чем отечественный продукт отличается от импортного. (укр)