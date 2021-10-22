Электроэнергия из РФ и Беларуси: стартовали аукционы на импорт

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В пятницу открылись аукционы по распределению межгосударственных сечений с РФ и Беларусью на ноябрь.

Об этом ЭП сообщил собеседник в "Укрэнерго".

Потенциальный объем импорта из Беларуси может составить 1000 МВт, из России – 1540 МВт.

Конечная дата приема заявок – 24 октября.

Публикация окончательных результатов аукциона запланировано на 29 октября - то есть за 2 дня до окончания срока политического моратория, установленного на импорт электроэнергии из Беларуси.

Напоминаем:

Белорусская электроэнергия может поступить в Украину в начале ноября. Подготовительная работа по этому поводу уже начата: на 22 октября назначен официальный конкурс на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Беларусью.

Ранее источник ЭП в Минэнерго заявлял о планах восстановления импорта белорусской электроэнергии. В тот же день в ведомстве выступили с официальной позицией, в которой говорилось, что для "планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопросы коммерческого импорта из России и Беларуси не рассматриваются".

26 мая, Нацкомиссия по энергетике и тарифам на заседании приняла запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года. Впоследствии ее продлили еще на месяц.

Экономическая правда