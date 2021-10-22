Украинское промпроизводство сократилось впервые с марта

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Промышленное производство в Украине впервые с марта показало падение в сентябре - на 0,9% в годовом измерении.

Об этом сообщает Госстат.

В сентябре сезонно скорректированный индекс промпроизводства составил 98,2% по сравнению с августом, то есть сокращение составило 1,8%.

За 9 месяцев 2021 года промпроизводство выросло на 1,4% в годовом измерении.

держстат

В частности, это произошло благодаря добывающей промышленности и разработке карьеров (+ 1,2%), а также перерабатывающей отрасли (+ 1,6%). Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выросла на 1,2% за три квартала.

В сентябре в годовом измерении добывающая промышленность выросла на 1%, в то же время добыча угля упала на 12,7%. Обрабатывающая промышленность упала на 1,1% вследствие падения текстильного производства на 10,6%.

Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха сократилось на 2,4%.

Напоминаем:

Промышленное производство в Украине в августе выросло на 0,6% в годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней значение составляло 0,2%.

Промышленное производство в Украине в апреле выросло на 13% в годовом измерении, скорректированное на эффект календарных дней значение составляло 12,5%.

В то же время, в апреле прошлого года были внедрены жесткие карантинные ограничения во всей Украине, поэтому база сравнения была низкой. Следовательно, в течение января-апреля 2020 промышленность "упала" на 7% в годовом измерении.

Экономическая правда