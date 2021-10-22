Совет нацбезопасности заявил о саботаже создания энергобаланса в Украине

фото рнбо

Совет национальной безопасности заявляет о саботаже создания полного энергетического баланса в Украине.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил во время брифинга по итогам заседания 22 октября.

СНБО поручил облгосадминистрациям, органам местного самоуправления безотлагательно принять меры для выполнения решений Совета. Речь идет о трех решениях от 2 декабря 2019 года, 30 июля 2021 года и 28 августа 2021 года. Все они касаются угроз в энергетической сфере.

По словам Данилова, СНБО контролирует выполнение этих решений. Однако еще с декабря 2019 года тянется выполнение указа, "есть саботаж выполнения решения в контексте создания полного энергетического баланса в Украине".

Вероятно, речь идет о ежегодном утверждении прогнозного топливно-энергетического баланса Украины, что прописано в решении СНБО 2019 года.

"Олигархи имеют большое влияние в этой области, и могут быть причастны к тому, что до сих пор не появился такой фундаментальный документ в Украине", - заявил Данилов.

Он добавил, что с завтра (суббота, 23 октября - ЭП) будет создана большая рабочая группа, куда "все будут привлечены, чтобы все, что происходит в этой области, было публичным, понятным".

"Чтобы уже в сентябре-октябре 2022 года ни делали таких заседаний, и они все работали в автоматическом режиме", - добавил секретарь СНБО.

Также в трехдневный срок Кабмин должен установить механизм бесперебойных поставок газа без права отключения для бытовых потребителей, бюджетных организаций, предприятий теплоснабжения, коммунальных неприбыльных предприятий до завершения отопительного сезона

Экономическая правда