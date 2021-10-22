КГГА о подорожании проезда: Это не будет 20 гривен, будем искать компромиссы

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В КГГА, анонсируя повышение стоимости проезда в общественном коммунальном транспорте, заявили, что "это не будет 20 гривен", - будут искать компромиссы.

Об этом "Громадському радіо" рассказал первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

"Сейчас мы получили документы от перевозчиков, ими должны заняться экономисты, чтобы понять, насколько и когда повышать тарифы на перевозку в общественном транспорте.

Я не избегаю сумм, но они должны быть расчитаны. Себестоимость пассажира в метро, ​​электрическом и автомобильном транспорте сейчас составляет более 20 гривен, в городской электричке - более 71 гривни. Сейчас должны сложить все вместе: и возможности бюджета, и возможности платить за перевозку, после общественного обсуждения должны перейти к определению тарифа", - сказал представитель КГГА.

Он напомнил, что последнее повышение стоимости проезда в Киеве было в июле 2018 года.

"Электроэнергия, которую учитывают при расчете стоимости проезда для метро, ​​в начале года стоила 1,9 гривни, а сейчас - 3 гривни 60 копеек. Поэтому надо все эти составляющие учесть и выйти с предложением по повышению цен.

Однозначно, это не будет 20 гривен, но будем искать компромиссы - между возможностью компенсировать эту разницу из бюджета и способностью пассажиров платить, чтобы предприятия вывести из кризиса", - заверил Поворозник.

Напомним:

В Киеве плата за проезд в коммунальном общественном транспорте вырастет из-за цен на энергоносители.

Все имеющиеся льготы на проезд для киевлян сохранятся.