Новости 21 октября: НБУ существенно ухудшает прогноз роста экономики, Россия скрывает данные об утечках метана

Об учетной ставке. Национальный банк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5%. В НБУ готовы повысить ставку на заседании в декабре в случае реализации проинфляционных рисков.

Об экономике. Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 0,7 п.п. до 3,1%.

Об утечках метана. В России увеличиваются утечки метана, однако страна скрывает данные о местах утечек и постоянно манипулирует с показателями.

О "Северном потоке-2". Оператор газотранспортных систем Украины подал заявку немецком регулятору на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2".

О госпредприятиях. 14 крупнейших государственных предприятий Украины за половину 2021 года заработали около 13 млрд грн.

Эксклюзив ЭП

Государство положило глаз на частный газ: как власть готовится к кризису в газовой сфере

Планируется ли ограничение цен на газ для частных добытчиков, какой механизм может быть использован и как на это смотрят ключевые игроки рынка? (укр)