Россия скрывает реальные данные об утечках метана – WP

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В России увеличиваются утечки метана, однако страна скрывает данные о местах утечек и постоянно манипулирует с показателями по утечкам и не планирует сокращать добычу природного газа на устаревшей инфраструктуре.

Об этом говорится в расследовании The Washington Post.

Газета напоминает об утечке метана 4 июня на трубопроводе "Уренгой - Центр 1" на территории Татарстана (РФ).

"В другую эпоху массовая утечка могла остаться незамеченной. Но спутник Европейского космического агентства, находясь на высоте 520 миль над Землей, ищет следы метана и других газов. 4 июня в 11:01 по московскому времени спутник обнаружил утечку метана", - говорится в материале.

Через час и 40 минут датчик получил больший обзор утечки метана, добавляет издание.

"Сотрудники российского гиганта "Газпрома" поспешили устранить дефект в трубопроводе и остановить утечку метана. Через 2 недели после запросов от журналистов и геоаналитической компании Kayrros в "Газпроме" признали колоссальный выброс метана, но компания отказалась раскрыть точное место утечки", - пишут журналисты.

Однако фотограф издания, используя спутниковые снимки и отслеживая координаты GPS, обнаружил вероятное место утечки - за час ходьбы от ближайшей общественной дороги, за 490 миль к востоку от Москвы. Там он увидел глубокие прорези и следы от шин на площади размером в половину футбольного поля, окруженной желтыми табличками, предупреждающими о подземных трубопроводах.

Такой эпизод отражает фундаментальные изменения в климатической политике - многие страны и компаний неправильно определили, сколько метана они выпустили в воздух, пишет газета.

Журналисты добавляют, что теперь вокруг Земли вращаются новые спутники, которые измеряют уровень газов.

Они объясняют, что спутники могут предоставлять в режиме реального времени доказательства массовых незарегистрированных утечек метана - и того, кто несет за них ответственность. Такая информация может помочь привлечь предприятия-загрязнители к ответственности или разоблачить правительства, которые скрывают или игнорируют опасные выбросы, пишет WP.

"Атмосфера не врет", - говорит ученый из Гарвардского университета Дэниел Джейкоб.

Данные, которые собирают спутники, могут еще больше усложнить климатический саммит ООН в ноябре в Шотландии, где мировые лидеры столкнутся с давлением по сокращению выбросов парниковых газов, добавляет издание.

При этом, ученые утверждают, что быстрое сокращение метана будет мощным рычагом для замедления темпов потепления.

Журналисты напоминают, что Россия является вторым по объемам производителем природного газа.

"Тайна об утечке метана привлекла внимание участников переговоров по климату, которые соберутся в Глазго - вопрос метана будет частью повестки дня.

Накануне этих переговоров США и Европа начали так называемое Глобальное обещание относительно метана, которая имеет целью сократить выбросы метана почти на треть к 2030 году.

Десятки стран, в том числе 9 из 20 крупнейших загрязнителей в мире, подписали это соглашение, но Россия - пока нет.

"Учитывая разветвленную нефтегазовую промышленность России, участники климатического саммита говорят, что будет важно убедить президента РФ Путина закупорить трубопроводы, где есть утечка, и отказаться от планов увеличения экспорта природного газа", - пишет газета.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что главный представитель Белого дома по вопросам климата Джон Керри проводил часы с российскими чиновниками в поисках "дорожной карты".

Эдельгериев сказал, что согласно новым подзаконным актам, требования России к метану "будут строже". В совместном заявлении в июле обе страны договорились сотрудничать по широкому кругу вопросов климата, включая ограничения метана и спутниковый мониторинг выбросов.

"Мы не пытаемся ничего скрывать. Мы осознаем, что проблемы существуют, и мы пытаемся найти решение", - заявил Едельгериев, но признал, что "на данный момент мы не имеем полной картины выбросов".

Россия утверждает о выбросах 4 млн тонн метана в 2019 году. Но исследования и научные данные, которые проанализировали журналисты WP, обнаружили значительно большие годовые показатели выбросов за последние годы, в некоторых случаях - в 2-3 раза больше.

"Парижское Международное энергетическое агентство (МЭА), межправительственная организация, созданная в связи с нефтяным кризисом 1973 года, оценивает показатель страны до 2020 года в почти 14 млн тонн, что делает Россию крупнейшим в мире эмитентом нефти и метана", - отмечают в издании.

"Количество метановых выбросов со стареющей российской газовой инфраструктуры в прошлом году выросла минимум на 40%, хотя экспорт природного газа в Европу сократился примерно на 14 процентов из-за пандемии коронавируса, сообщает Kayrros.

При этом, Россия неоднократно пересматривала свои методы расчета выбросов.

2010 год показывает, как расчеты России сильно изменились. В ежегодных отчетах для ООН Россия изменила оценку выбросов нефти и газа на этот год с 15,4 млн тонн до 31,5 млн тонн, до 24,7 млн тонн, до 23,6 млн тонн, до 6,5 млн тонн, и, в конце концов, к 5,1 млн тонн.

Эдельгериев сказал, что общая оценка выбросов метана Россией "была проверена международными экспертами" и "соответствует установленной процедуре".

В своем последнем докладе пересмотрены российскими выбросы метана нефти и газа являются самыми низкими. Эксперты говорят, что хоть и очень высокие цифры, о которых сообщалось в прошлом, могли быть завышенными, сейчас получается, что страна недооценивает свою проблему метана.

Парижское соглашение является добровольным, и не существует международного механизма для борьбы с парниковыми газами, загрязняющих атмосферу Земли.

"Но это может измениться. Европейские регуляторы планируют открыть новый фронт в торговых войнах, введя налоги на импорт, чтобы наказать компании, которые продают природный газ в Европе, оставляя за собой след истоков метана", - пишет WP.

"Если они хотят продолжать экспортировать в Европейский Союз, они должны очистить производственные методы, которые они используют. И это касается любой страны, которая экспортирует в ЕС", - сказал Брендан Девлин, советник по стратегии Европейской комиссии.

Ученые и регулирующие органы сходятся во мнении, что одним из правильных способов быстрого влияния на глобальное потепление является определение местоположения и сокращения выбросов метана из угля, нефти и газа.

Однако, несмотря на то, что рост выбросов метана вызывает глобальное потепление, Россия не планирует прекращать добычу природного газа.

"Сайт "Газпрома" может похвастаться тем, что компания намерена работать на Ямале более 100 лет", - пишет газета.

Экономическая правда