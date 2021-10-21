НБУ сохранил учетную ставку на уровне 8,5%

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Национальный банк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5%. В НБУ готовы повысить ставку на заседании в декабре в случае реализации проинфляционных рисков.

Об этом на пресс-брифинге по решениям правления НБУ по монетарной политике сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, пресс-релиз НБУ.

"Это решение согласуется со снижением инфляции до цели 5% в конце следующего года в соответствии с базовым сценарием обновленного макроэкономического прогноза.

На протяжении последних месяцев инфляция ожидаемо находилась в диапазоне 10-11%, что близко к июльскому прогнозу НБУ", - сказал Шевченко.

В НБУ напомнили, что в сентябре рост потребительских цен ускорился до 11% в годовом измерении.

"Инфляцию и дальше подпитывал ряд внешних и внутренних факторов. Цены на мировых товарных рынках оставались на высоком уровне. Ожидаемо сохранялось и устойчивое фундаментальное давление. Высшие производственные расходы бизнеса на оплату труда, сырье и энергию сказались на динамике потребительских цен.

Инфляционные ожидания также оставались высокими. В то же время благоприятная ситуация на валютном рынке тормозила рост цен. В частности, благодаря этому базовая инфляция находилась ниже июльской прогнозной траектории", - говорится в сообщении.

В то же время в регуляторе прогнозируют, что инфляция снизится до однознакового уровня в конце 2021 года, а по итогам следующего - достигнет цели 5%.

При этом, НБУ сохраняет прогноз инфляции на уровне 9,6% в 2021 году.

"По оценкам НБУ, пик роста потребительских цен приходится именно на сентябрь-октябрь этого года. В дальнейшем инфляционный тренд развернется.

Инфляция будет замедляться благодаря исчерпанию эффектов низкой базы сравнения, сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке и высоким урожай сельскохозяйственных культур", - пояснили в НБУ.

"Рост потребительских цен также будет сдерживаться действием предыдущих шагов НБУ по ужесточению монетарной политики - оптимизации ее операционного дизайна, полного сворачивания антикризисных монетарных мер и повышения учетной ставки. Под влиянием указанных факторов инфляция замедлится до 5% в конце 2022 года и в дальнейшем будет находиться около цели", - добавили в НБУ.

При этом, считают в НБУ, более стремительному снижению инфляции помешают длительное сохранение цен на энергоносители на высоких уровнях и устойчивій потребительский спрос.

"Кроме того, учитывая растянутые во времени эффекты этих проинфляционных факторов, замедление инфляции до цели 5% потребует от Национального банка жестких монетарных условий на протяжении 2022-2023 годов, чем предполагалось в июльском прогнозе", - добавили в регуляторе.

Глава НБУ Кирилл Шевченко также заявил, что, согласно базовому сценарию, для возвращения инфляции к цели 5% учетная ставка будет удерживаться на уровне не ниже 8,5% как минимум до 3 квартала 2022 года, а не до 2 квартала, как ожидалось в июле.

"Снижение учетной ставки в течение следующего года будет происходить более постепенно, чем прогнозировалось. Ожидается также, что ее уровень на конец 2022 года составит 7,5% против 6,5% в предыдущем прогнозе", - добавил Шевченко.

"В случае реализации указанных и других проинфляционных рисков Национальный банк готов повысить учетную ставку, а также задействовать другие монетарные инструменты уже на декабрьском заседании", - подчеркнул он.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют займы. Когда инфляция и риски макроэкономической нестабильности в стране усиливаются, центральный банк должен принять меры для стабилизации. Тогда НБУ повышает учетную ставку и проводит жесткую монетарную политику. Это означает, что кредитовать уже более рискованно, поэтому цена на деньги в экономике растет. При уменьшении инфляции и улучшении макроэкономической ситуации учетная ставка обычно снижается и это вызывает постепенное удешевление депозитов и кредитов.

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Напомним:

Инфляция в сентябре является самой высокой с 2017 года и составила 11% в годовом измерении, больше всего выросли цены на образование, одежда и яйца.

Национальный банк принял решение поднять учетную ставку на 0,5 п.п. до 8,5% с 10 сентября 2021 года.

Члены Комитета по монетарной политике НБУ во время заседания 8 сентября единогласно поддержали повышение учетной ставки до 8,5%, в то время один топ-менеджер предлагает повысить ставку до 9% к концу года.

Экономическая правда