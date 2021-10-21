Государство положило глаз на частный газ: власть готовится к кризису в газовой сфере

Планируется ограничение цен на газ для частных добытчиков, какой механизм может быть использован и как на это смотрят ключевые игроки рынка?

Після встановлення "соціальних" цін на газ для державного "Укргазвидобування", влада готується закрутити гайки й приватним гравцям.

Напередодні голова президентської фракції Давид Арахамія повідомив про плани тимчасово заборонити видобувним компаніям приватного сектору подавати паливо за ринковими цінами, які в останній місяць сягали 35-40 грн за кубометр.

Заява здивувала не тільки учасників ринку та профільних експертів, а й колег Арахамії по парламенту: "Він сказав це якось швидко і спонтанно, не вдаючись у глибину питання", — говорить співрозмовник ЕП в парламенті.

За даними ЕП, законопроєкти щодо обмеження цін до рівня собівартості наразі не розглядаються. Утім, серед нардепів обговорюються інші механізми, які б дозволили збільшити надходження до бюджету від приватних компаній. З прем’єром та президентом ініціативи поки не обговорювалися.

Хто видобуває найбільше газу в Україні, чи дійсно держава планує обмежити ціни та які наслідки це може мати?

Скільки добуває найбільший гравець

Державна компанія "Укргазвидобування" історично є найбільшим гравцем ринку найбільшою, якщо не сказати монопольною, часткою. Навіть з урахуванням падіння видобутку, яке відбувається в останні кілька років, її показник становить близько 12,7-12,8 млрд кубів товарного газу на рік.

Про запровадження цінових обмежень для неї влада не говорить, хоча де факто вони вже й так діють. З ініціативи президента Зеленського весь ресурс "Укргазвидобування" з початку 2021 року йде на потреби населення за "соціальною" ціною.

Щобільше, газу, який видобуває державна компанія не вистачає навіть на те, аби повністю покрити потреби населення, яке щороку споживає приблизно 13,4-13,6 млрд кубометрів.

Решту — близько 1 млрд куб м — повинен покрити державний "Нафтогаз", придбавши увесь цей обсяг на вільному ринку. Де саме: на внутрішньому або зовнішньому? Не важливо.

З огляду на цей факт та з урахуванням рекордного зростання цін на світових ринках, влада вирішила забезпечити бюджетні організації "дешевим" газом за рахунок приватних компаній.

Кому належать та скільки добувають приватні компанії

Більшість прізвищ з цього переліку добре відомі навіть пересічному громадянину. Майже усі вони є фігурантами першої десятки українського Forbes.

Так, за перші 7 місяців поточного року найбільше газу видобула компанія "ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова – 1,14 млрд кубів.

"Укрнафтобуріння" Ігоря Коломойського, Віталія Хомутинніка та Павла Фукса посідає друге місце за обсягами видобутку – 471 млн кубометрів газу.

На третьому місці Burisma Group Миколи Злочевського з показником 434 млн кубометрів.

Четверту сходинку з 234 млн кубів посідає Smart Energy Вадима Новинського.

Замикає п’ятірку лідерів "Полтавська газонафтова компанія" Ігоря Коломойського та партнерів – 112 млн кубометрів. Шоста – Geo Alliance Віктора Пінчука, яка за 7 місяців видобула 102 млн кубів.

Утім, існує і велика кількість невеликих компаній, прізвища яких середньостатистичному українцю ні про що не скажуть.

Їх з представниками великого бізнесу об’єднує той факт, що вони з насторогою сприйняли заяву глави партії "Слуга народу" Давида Арахамії про намір встановити обмеження на націнку по газу.

Отримати гроші з приватних компаній: три сценарії

Ввечері 13 жовтня голова фракції Володимира Зеленського в парламенті в ефірі телеканалу "Україна24" запропонував законодавчо зобов’язати приватні компанії продавати газ за собівартістю.

"Взяти весь видобуток українського газу і тимчасово заборонити їм продавати, як вони зараз роблять, по 45 гривень на енергетичній біржі, а продавати за собівартістю з мінімальною націнкою", - сказав нардеп.

Питань ця заява викликала більше, ніж відповідей. ЕП звернулася до Арахамії з проханням дати роз’яснення, однак на момент публікації керівник фракції на запит не відреагував.

ЕП також звернулася до його колег по парламенту, які мали б займатися розробкою відповідної законодавчої ініціативи.

Виявилося, що депутати здивовані заявою колеги не менше учасників ринку та профільних експертів. "Жодних законопроєктів щодо примусових цін по собівартості у нас немає і вони навіть не обговорюються", — переконує один зі "Слуг".

"Він (Давид Арахамія — ЕП) це сказав, якось швидко і десь спонтанно, не вдаючись в глибину питання. По-перше, ця ідея не зовсім правильна. По-друге, дуже складна для реалізації. Я особисто не вірю, що вона буде реалізована", — каже співрозмовник ЕП.

Новий закон

Варіант введення подібної заборони можливий лише шляхом проходження через парламент. А враховуючи тривалість цього процесу, він виглядає малоймовірним. Газ потрібен вже, а прийняття змін до законодавства може розтягнутись на місяці.

По-перше, проєкт треба спочатку розробити, а у випадку з озвученим Арахамією механізмом необхідно розробляти абсолютно нову концепцію.

Потім документ має пройти профільний комітет, після чого перше і друге питання, між якими можуть подаватися правки. Їх, як показує практика, можуть бути тисячі.

Якщо почати розробляти такий законопроєкт сьогодні та зареєструвати, наприклад, через тиждень, то побачити під ним підпис президента Зеленського можна в кращому випадку під кінець опалювального сезону.

Звичайно можливо, що Арахамія знає трохи більше.

Додаткова рента

Другий варіант, який обговорюють у владних кабінетах, також передбачає зміни до законодавства. Однак він може бути ухвалений набагато швидше.

Йдеться про зміни до податкового кодексу, якими можуть запровадити додаткову ренту при надвисоких цінах на газ. Тобто достатньо однієї податкової правки.

"Ясно, що коли вартість газу 250 доларів, то рента не змінюється. Але коли ціна тисячу доларів, то декілька відсотків додаткової ренти було б ", — каже співрозмовник в уряді.

Щось подібне було прописано в так званому "антиахметівському" законопроєкті по руді, і як ця ініціатива за кілька місяців перетворилась в "проахметівську" вже відомо.

Утім, такий варіант поки обговорюється лише на рівні депутатів, а в чинній конструкції влади будь-яку ініціативу можна сприймати більш-менш серйозно тільки після її обговорення з прем’єром та, обов’язково, з президентом.

За даними ЕП, на найвищому рівні це питання поки не обговорювалося.

Чергові спецобов’язки для газовиків

Третій сценарій, в який мало хто вірить, але який також не варто відкидати, полягає в обмеженні ціни через уряд.

Можливість такого розвитку подій опосередковано підтверджує заява голови Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова за підсумками останнього засідання.

Відповідаючи на питання, чи обговорювалось держрегулювання цін на газ для комерційних видобувачів, Данілов відповів, що "це питання – на контролі".

"Ми це питання контролюємо. У разі необхідності РНБО терміново буде збиратися і ухвалювати відповідні рішення. Всі важелі для цього у законодавстві є", — сказав він.

Рада нацбезпеки напряму не може обмежити ціни на газ, однак може доручити "розібратися" Кабінету міністрів.

Уряд своєю чергою може запровадити чергове квазі-PSO та покласти спецобов’язки на учасників ринку, в тому числі – на приватні компанії.

Українці вже були свідками такого на початку 2021 року, коли уряд обмежив ціну на газ для приватних постачальників на рівні 6,99 грн за кубометр, хоча ринкова вартість на той час була набагато вищою.

У січні голова газового бізнесу Дмитра Фірташа Артем Компан погрожував оскаржити це рішення в суді, а щоб довести втрати, спровоковані урядовою постановою, обіцяв розкласти маржу та навіть розкрити умови контрактів, але у підсумку все закінчилось нічим.

Видобувні компанії – проти

В Асоціації газовидобувних компаній України, яка висловлює консолідовану позицію найбільших гравців ринку ("Украгзвидобування", ДТЕК, Burisma, "Укрнафтобуріння", Smart Energy, Полтавська газонафтова компанія, "Західнадрасервіс", Geo Alliance та "Куб-Газ"), вже проаналізували ідею обмежити ціни та дали свою оцінку.

Очікувано, нічого хорошого в їх прогнозі не міститься. Якщо коротко такий крок:

з точки зору права – суперечить закону "Про ринок газу" та всім реформам щодо його лібералізації;

з точки зору виробничого процесу призведе до скорочення робочих місць та зменшення виплат до бюджетів (приблизні втрати – до 10 млрд грн);

з точки зору обсягів видобутку – падіння може становити 10%, що потребуватиме збільшення імпорту;

з точки зору інвестицій – можуть зупинитися. Орієнтовно "мінус" 12 млрд грн в найближчі 5 років.

з точки зору іміджу України на міжнародній арені – все зрозуміло.

"Галузь, яка інвестує в масштабні, довгострокові нафтогазові проєкти не сприймає ручних, короткочасних та емоційних рішень", — підсумували в асоціації.