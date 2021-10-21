НБУ существенно ухудшил прогноз ВВП Украины

фото нбу

Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 0,7 п.п. до 3,1%.

Об этом известно из пресс-брифинга по решению Правления НБУ по монетарной политике.

Регулятор фиксирует слабее, чем ожидалось, восстановление экономики в первом полугодии 2021 года. Это обусловлено, в частности влиянием карантина.

Во втором полугодии НБУ уже отмечает рост экономической активности. Так, рекордный урожай ранних зерновых культур обусловил быстрый рост сельского хозяйства. Устойчивый потребительский спрос поддержал розничную торговлю и пассажирооборот, возобновляется строительство и промышленность.

Высокие цены на энергоносители и осложнения эпидемической ситуации обусловили ухудшение прогноза НБУ по росту экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году.

А именно, проблемы на рынке энергоносителей и логистические препятствия в мире будут ограничивать выпуск украинской промышленности и сдерживать темпы восстановления экономики и в следующем году.

В 2022 году регулятор ожидает роста ВВП на уровне 3,8% против прогнозируемых ранее 4%, в 2023 году экономика вырастет на 4%.

Такой прогноз обусловлен восстановлением мировой экономики и увеличением внутреннего спроса, в частности инвестиционного. Также будут храниться довольно благоприятные условия торговли для украинских экспортеров.

Кроме того, благодаря рекордному урожаю и высоким экспортным ценам дефицит текущего счета в 2021 году будет незначительным и составит около 1% ВВП. В последующие годы отрицательное сальдо постепенно возрастет до 3-4% ВВП.

Это будет определяться определенным ухудшением условий торговли и повышением потребительского и инвестиционного спроса на фоне восстановления экономики. Сформированный дефицит текущего счета будет полностью компенсирован притоком капитала в Украину - как долгового, так и в форме прямых иностранных инвестиций.

Напоминаем:

Национальный банк принял решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5%. В НБУ готовы повысить ставку на заседании в декабре в случае реализации проинфляционная рисков.

Экономика Украины за январь-август 2021 года выросла на 2,9%.

Экономическая правда