Сертификация "Северного потока - 2": Оператор ГТС тоже подал заявку на участие

Sean Gallup/Getty Images

Оператор газотранспортных систем Украины подал заявку немецком регулятору на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2".

Об этом сообщила пресс-служба ОГТСУ.

Заявку немецкому енергорегулятору Bundesnetzagentur Оператор подал 20 октября, через 5 дней после "Нафтогаза".

Процедура сертификации должна обеспечить соответствие европейскому энергетическому законодательству.

В случае, если предложенный оператор контролируется субъектом, который не принадлежит к стране-члену ЕС (в данном случае - российский "Газпром"), она должна гарантировать, что сертификация не угрожает безопасности снабжения.

"Сертификация Nord Stream-2 AG нарушит права и коммерческие интересы Оператора ГТС Украины, что является основанием для нашей заявки в немецкий регулятора. "Северный поток-2" не направлен на диверсификацию маршрутов транспортировки газа и угрожает безопасности поставок газа в Европу", - заявил гендиректор ОГТС Сергей Макогон.

Разрешение ПП-2 осуществлять транзит газа под контролем Газпрома приведет к безвозвратному изменению конфигурации украинской ГТС. Это устранит ее как маршрут Россия-Европа, что сосредоточит основную часть транзита на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2".

Позиция ОГТСУ следующая: сертификация Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора противоречит европейскому законодательству и подрывает энергетическую безопасность Украины и ЕС, а также будет препятствовать конкуренции.

Ранее глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко объяснял, что даст Украине участие в процессе сертификации российского проекту.

Таким образом украинская сторона может показать, какой вред еврорынку нанесет ПП-2 в случае запуска. В частности, немецкий регулятор будет обязан формально учитывать позицию как Нафтогаза, так и ОГТСУ в случае допуска к процедуре.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз" 15 октября подал заявку немецком регулятору на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока-2".

Во время саммита Украина-ЕС, украинская сторона передала позиционный документ, в котором была отмечена необходимость привлечь Украину как заинтересованную сторону к оценке ЕК.

Первая нитка российского газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом и готова к транспортировке топлива.

После того, как РФ заявила о готовности экспортировать "рекордные объемы газа", цены на газ упали на 700 долларов за тысячу кубов. Таким образом Россия намекает на увеличение объемов экспорта при условии сертификации ПП-2. Об этом позже сообщил и Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Разблокировка доступа европейских покупателей к приобретению российского и центральноазиатского газа на восточной границе Украины и дальнейшего самостоятельного бронирования транзитных мощностей является юридически обязательным условием сертификации "Северного потока-2".

Российский "Северный поток - 2" подал заявку на сертификацию как независимого оператора системы транспортировки немецкому регулятору, рассматривать будут до 4 месяцев.

Экономическая правда