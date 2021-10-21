Крупнейшие госпредприятия заработали 13 миллиардов за полгода
14 крупнейших государственных предприятий Украины за половину 2021 года заработали около 13 млрд грн.
Об этом сообщает Марлин по результатам анализа финансовых отчетов компаний.
Из 14 предприятий, 8 были прибыльными - суммарно они заработали 148, млрд грн. Наибольшую прибыль получило Укргидроэнерго (6,2 млрд грн), Оператор газотранспортной системы Украины (5,6 млрд грн), Энергоатом (1,1 млрд грн) и Администрация морских портов (944 млн грн).
Еще 6 компаний завершили полгода в "минусе" на сумму 1,9 млрд грн. Возглавила рейтинг убыточности Укрзализныця (-1,4 млрд грн), после которой расположился Украэрорух (-260 млн грн) и Госпродзернокорпорация (-87 млн грн).
Автомобильные дороги Украины и Аэропорт "Борисполь" получили по 73 млн грн убытков, а Укрпочта - 9,7 млн грн.
Большинство компаний собственные убытки объясняют влиянием ограничений из-за COVID-19.
В списке нет финрезультата Нафтогаза, ведь НАК не представил отчет о финансовых результатах в Минэкономики и отказался предоставлять его на запрос Марлин. В компании ответили, что не считают такой документ "общественно необходимым"
В Марлин отмечают, что отсутствие финансового отчета компании Нафтогаз в публичной плоскости и непредоставление такого отчета Минэкономики в соответствии с действующим законодательством, делает невозможным контроль общества и правительства за деятельностью крупного газового предприятия.
Напоминаем:
В первом квартале 2021 года "Нафтогаз" получил 12,6 млрд грн чистой прибыли.
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