Крупнейшие госпредприятия заработали 13 миллиардов за полгода

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14 крупнейших государственных предприятий Украины за половину 2021 года заработали около 13 млрд грн.

Об этом сообщает Марлин по результатам анализа финансовых отчетов компаний.

Из 14 предприятий, 8 были прибыльными - суммарно они заработали 148, млрд грн. Наибольшую прибыль получило Укргидроэнерго (6,2 млрд грн), Оператор газотранспортной системы Украины (5,6 млрд грн), Энергоатом (1,1 млрд грн) и Администрация морских портов (944 млн грн).

Еще 6 компаний завершили полгода в "минусе" на сумму 1,9 млрд грн. Возглавила рейтинг убыточности Укрзализныця (-1,4 млрд грн), после которой расположился Украэрорух (-260 млн грн) и Госпродзернокорпорация (-87 млн грн).

Автомобильные дороги Украины и Аэропорт "Борисполь" получили по 73 млн грн убытков, а Укрпочта - 9,7 млн грн.

Большинство компаний собственные убытки объясняют влиянием ограничений из-за COVID-19.

В списке нет финрезультата Нафтогаза, ведь НАК не представил отчет о финансовых результатах в Минэкономики и отказался предоставлять его на запрос Марлин. В компании ответили, что не считают такой документ "общественно необходимым"

В Марлин отмечают, что отсутствие финансового отчета компании Нафтогаз в публичной плоскости и непредоставление такого отчета Минэкономики в соответствии с действующим законодательством, делает невозможным контроль общества и правительства за деятельностью крупного газового предприятия.

Напоминаем:

В первом квартале 2021 года "Нафтогаз" получил 12,6 млрд грн чистой прибыли.