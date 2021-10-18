Все разделы
Укр / Рус

"Доступная ипотека 7%": банки выдали 947 кредитов на 816 миллионов

Понедельник, 18 октября 2021, 12:30
 
unsplash

В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" уполномоченные банки состоянию на 18 октября выдали 947 кредитов на общую сумму 816 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из общего количества на первичном рынке выдали 24,11% кредитов, на вторичном - соответственно, 75,89%.

 

Всего в уполномоченные банки поступило 1336 заявок на участие в программе на общую сумму 1163 млн грн, из которых 23,81% - первичный рынок и 76,19% - вторичный.

Наиболее активными регионами на прошлой неделе были:

  • г. Киев (33,1%);
  • Киевская обл. (31,1%);
  • Харьковская обл. (6,4%);
  • Львовская обл. (6,0%);
  • Ровенская обл. (4,0%);
  • другие (19,4%).

Всего в программе принимают участие 19 уполномоченных банков.

В Минфине напоминают, что именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

Читайте также: Ипотека от Зеленского: как взять кредит под 7% и какие существуют риски

Доступна ли ипотека Зеленского? Как журналисты ЭП брали кредит под 7% и что из этого вышло

Ипотека не для всех. Кто получит жилье от Зеленского под 5% по новой программе

Напоминаем:

По состоянию на 19 июля банки на выполнение госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 584 кредитных договоров на сумму 496,4 млн грн, в основном - на вторичном рынке.

По состоянию на 26 июля банки на выполнение госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 614 кредитных договора на сумму 522,1 млн грн, в основном - на вторичном рынке.

Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 2 августа выдали 648 кредитов на общую сумму 550,3 млн грн.

По состоянию на 9 августа уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" выдали 680 кредитов на общую сумму 575,32 млн грн.

Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 16 августа выдали 696 кредитов на общую сумму 590,14 млн грн.

По состоянию на 25 августа этого года уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" выдали 730 кредитов на общую сумму 617,51 млн грн.

Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 30 августа выдали 759 кредитов на общую сумму 643,78 млн грн.

В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" уполномоченные банки по состоянию на 6 сентября выдали 785 кредитов на общую сумму 667,6 млн грн.

Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 13 сентября выдали 811 кредитных договоров на общую сумму 689,62 млн грн.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ипотека Минфин

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Доступная ипотека 7%": банки выдали 930 кредитов почти на 800 миллионов 11 октября 2021, 15:10
Экс-чиновник НБУ: высокая инфляция пока не влияет на ставки по ипотеке 30 сентября 2021, 14:23
KSE о доступной ипотеке для ВПО и чиновников — дискриминация 25 сентября 2021, 14:16
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!