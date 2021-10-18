"Доступная ипотека 7%": банки выдали 947 кредитов на 816 миллионов
В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" уполномоченные банки состоянию на 18 октября выдали 947 кредитов на общую сумму 816 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Из общего количества на первичном рынке выдали 24,11% кредитов, на вторичном - соответственно, 75,89%.
Всего в уполномоченные банки поступило 1336 заявок на участие в программе на общую сумму 1163 млн грн, из которых 23,81% - первичный рынок и 76,19% - вторичный.
Наиболее активными регионами на прошлой неделе были:
- г. Киев (33,1%);
- Киевская обл. (31,1%);
- Харьковская обл. (6,4%);
- Львовская обл. (6,0%);
- Ровенская обл. (4,0%);
- другие (19,4%).
Всего в программе принимают участие 19 уполномоченных банков.
В Минфине напоминают, что именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.
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Напоминаем:
По состоянию на 19 июля банки на выполнение госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 584 кредитных договоров на сумму 496,4 млн грн, в основном - на вторичном рынке.
По состоянию на 26 июля банки на выполнение госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 614 кредитных договора на сумму 522,1 млн грн, в основном - на вторичном рынке.
Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 2 августа выдали 648 кредитов на общую сумму 550,3 млн грн.
По состоянию на 9 августа уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" выдали 680 кредитов на общую сумму 575,32 млн грн.
Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 16 августа выдали 696 кредитов на общую сумму 590,14 млн грн.
По состоянию на 25 августа этого года уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" выдали 730 кредитов на общую сумму 617,51 млн грн.
Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 30 августа выдали 759 кредитов на общую сумму 643,78 млн грн.
В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" уполномоченные банки по состоянию на 6 сентября выдали 785 кредитов на общую сумму 667,6 млн грн.
Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 13 сентября выдали 811 кредитных договоров на общую сумму 689,62 млн грн.
Экономическая правда
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