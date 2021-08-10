"Доступная ипотека 7%": банки выдали 680 кредитов на 575 миллионов

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По состоянию на 9 августа уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" выдали 680 кредитов на общую сумму 575,32 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Из общего количества 22,4% договоров подписали на первичном рынке, на вторичном - соответственно 77,6%.

Всего в уполномоченные банки поступило 1011 заявок на участие в программе на общую сумму 871,43 млн рн, из которых 21,4% первичный рынок и 78,6% - вторичный.

Наиболее активными регионами на прошлой неделе были:

г. Киев (33,5%);

Киевская обл. (30,8%);

Харьковская обл. (6,3%);

Львовская обл. (5,8%);

Ровенская обл. (4,2%).

В Минфине обращают внимание, что именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

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Напоминаем:

По состоянию на 19 июля банки на выполнение госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 584 кредитных договоров на сумму 496,4 млн грн, в основном - на вторичном рынке.

По состоянию на 26 июля банки на выполнение госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 614 кредитных договора на сумму 522,1 млн грн, в основном - на вторичном рынке.

Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 2 августа выдали 648 кредитов на общую сумму 550,3 млн грн.

Экономическая правда