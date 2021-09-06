"Доступная ипотека 7%": банки выдали 785 кредитов на 667 миллионов

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В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" уполномоченные банки по состоянию на 6 сентября выдали 785 кредитов на общую сумму 667,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Из общей суммы 23,3% кредитов выдали на первичном рынке, на вторичном - соответственно 76,7%.

Всего в уполномоченных банков поступило 1155 заявок на участие в программе на общую сумму 995,77 млн грн, из которых 22,62% составляет первичный рынок и 77,38% - вторичный.

Наиболее активными регионами на прошлой неделе были:

г. Киев (33,3%);

Киевская обл. (30,9%);

Харьковская обл. (6,4%);

Львовская обл. (5,7%);

Ровенская обл. (4,1%);

другие (19,6%);

Всего в программе принимают участие 17 банков.

В Минфине обратили внимание, что именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

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Напоминаем:

По состоянию на 19 июля банки на выполнение госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 584 кредитных договоров на сумму 496,4 млн грн, в основном - на вторичном рынке.

По состоянию на 26 июля банки на выполнение госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 614 кредитных договора на сумму 522,1 млн грн, в основном - на вторичном рынке.

Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 2 августа выдали 648 кредитов на общую сумму 550,3 млн грн.

По состоянию на 9 августа уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" выдали 680 кредитов на общую сумму 575,32 млн грн.

Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 16 августа выдали 696 кредитов на общую сумму 590,14 млн грн.

По состоянию на 25 августа этого года уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" выдали 730 кредитов на общую сумму 617,51 млн грн.

Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 30 августа выдали 759 кредитов на общую сумму 643,78 млн грн.

Экономическая правда