"Доступная ипотека": кредитов на жилье выдали более чем полмиллиарда

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По состоянию на 26 июля банки на выполнение госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 614 кредитных договора на сумму 522,1 млн грн, в основном - на вторичном рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Так, доля заключенных сделок на первичном рынке составляла 21,05%, на вторичном - 78,95%.

Всего в банки поступило 947 заявок на участие в программе, из которых 20,37% составляет первичный рынок и 79,63% - вторичный. Доля вторички постепенно снижается в течение последних недель.

Более половины заявок поступают из Киева (33,9%) и области (30%). Далее со значительной разницей находится Харьковская область (6,3%).

Недельный прирост составляет + 5% к количеству выданных кредитов и + 5% к сумме кредитов - такой показатель является постоянным с начала июля. Прирост количества заявок сократился до 3% за неделю.