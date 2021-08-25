"Доступная ипотека 7%": банки выдали 730 кредитов на 617 миллионов
По состоянию на 25 августа этого года уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" выдали 730 кредитов на общую сумму 617,51 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
При этом, из общего количества 23,26% кредитов выдали на первичном рынке, 76,74% - соответственно на вторичном.
Всего в уполномоченные банки поступило 1095 заявок на участие в программе на общую сумму 943,85 млн грн, из которых 22,32% составляет первичный рынок и 77,68% - вторичный.
Наиболее активными регионами на прошлой неделе были:
- г. Киев (33,2%);
- Киевская обл. (30,8%);
- Харьковская обл. (6,3%);
- Львовская обл. (5,8%);
- Ровенская обл. (4,3%);
- другие (19,6%).
В Минфине обратили внимание, что именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.
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Напоминаем:
По состоянию на 19 июля банки на выполнение госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 584 кредитных договоров на сумму 496,4 млн грн, в основном - на вторичном рынке.
По состоянию на 26 июля банки на выполнение госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 614 кредитных договора на сумму 522,1 млн грн, в основном - на вторичном рынке.
Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 2 августа выдали 648 кредитов на общую сумму 550,3 млн грн.
По состоянию на 9 августа уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" выдали 680 кредитов на общую сумму 575,32 млн грн.
Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 16 августа выдали 696 кредитов на общую сумму 590,14 млн грн.
Экономическая правда
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