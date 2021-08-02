"Доступная ипотека 7%": банки выдали 650 кредитов на 550 миллионов
Уполномоченные банки в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" по состоянию на 2 августа выдали 648 кредитов на общую сумму 550,3 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Из общего количества 21,05% договоров подписали на первичном рынке, на вторичном - соответственно 78,95%.
Всего в банков поступило 987 заявок на участие в программе на общую сумму 848,97 млн грн, из которых 21,47% составляет первичный рынок и 78,53% - вторичный.
Наиболее активными регионами на прошлой неделе были:
- г. Киев (33,7%);
- Киевская обл. (30,5%);
- Харьковская обл. (6,3%);
- Львовская обл. (5,6%);
- Ровенская обл. (4,3%).
В Минфине обратили внимание, что именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.
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Напоминаем:
По состоянию на 19 июля банки на выполнение госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 584 кредитных договоров на сумму 496,4 млн грн, в основном - на вторичном рынке.
По состоянию на 26 июля банки на выполнение госпрограммы "Доступная ипотека 7%" подписали 614 кредитных договора на сумму 522,1 млн грн, в основном - на вторичном рынке.
Экономическая правда
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