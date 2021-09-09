Новости 9 сентября: цены продолжают расти, НБУ "закручивает гайки"

О ставке. Национальный банк принял решение поднять учетную ставку на 0,5 п.п. до 8,5% с 10 сентября 2021 года.

Об инфляции. Инфляция в августе продолжила держаться на самом высоком с 2018 года уровне в 10,2%, больше всего выросли цены на газ и сахар.

О микрокредитах. За первое полугодие 2021 года украинское микрофинансовые организации выдали 7 152 636 быстрых кредитов на сумму 31,6 млрд грн.

О порте. Администрация морских портов Украины и дочерняя компания швейцарской RISOIL S.A. подписали договор о взаимодействии, который должен принести 40 млн долларов прямых инвестиций.

Об Укрзализныце. Временная следственная комиссия указала на то, что правление и наблюдательный совет УЗ не выполняет свою работу согласно плану, а треть ресурса основных фондов было потеряно.

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