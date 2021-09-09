"Дочка" швейцарской компании инвестирует 40 миллионов долларов в порт "Черноморск"

Администрация морских портов Украины и дочерняя компания швейцарской RISOIL S.A. подписали договор о взаимодействии, который должен принести 40 млн долларов прямых инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры в Facebook.

Отмечается, что речь идет о реализации взаимосвязанных проектов в морском порту Черноморск.

В частности, в рамках договора ООО "СП РИСОИЛ ТЕРМИНАЛ" планирует построить двусторонний пирс длиной 339,75 м на стыке причалов № 10,11.

"АМПУ со своей стороны осуществит дноуглубительные работы на подходах к пирсу за III очередью акватории 1-го ковша Сухого лимана, с достижением глубин 15 м", - добавили в ведомстве.

"Этот проект обсуждался 13 лет, и, наконец мы можем сказать, что он будет воплощен. А это - 40 млн долларов прямых инвестиций, больше экспортных возможностей для украинских производителей, новые рабочие места.

Таким образом в Украине появится еще один двусторонний причал, способный принимать и качественно обрабатывать крупнотоннажные суда, которые жизненно необходимы для нашего агроэкспорта", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Порт Черноморска нуждался дноуглубления еще 15 лет назад, все это время эта задача появлялась в приоритетах и ​​стратегических задачах министерства и руководства портов.

Частные инвесторы готовы были вкладывать деньги, но им нужны были гарантии и решимость со стороны государства", - добавил он.

В Мининфраструктуры отметили, что это первый договор, который подписывается со стейкхолдерами по норме "Take or pay". Предполагается, что в случае, если расходы АМПУ на проект не окупятся за определенный промежуток времени, Администрация получит соответствующую компенсацию от портового оператора.

В Мининфраструктуры добавили, что в ближайшие 5 лет на обновление инфраструктуры украинских портов необходимо более 17 млрд грн капитальных инвестиций.

Экономическая правда