Нацбанк повысил учетную ставку до 8,5% и сворачивает антикризисные меры

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Национальный банк принял решение поднять учетную ставку на 0,5 п.п. до 8,5% с 10 сентября 2021 года.

Об этом на пресс-брифинге по решению правления НБУ по монетарной политике сообщил председатель НБУ Кирилл Шевченко, пресс-релиз НБУ.

Он отметил, что возвращение инфляции до однозначного числа прогнозируется в конце 2021 года, а возвращение к цели 5% - в 2022 году. Инфляция в последние месяцы превышает 10% под влиянием как временных, так и фундаментальных факторов, однако остается близкой к прогнозной траектории.

В июле 2021 года потребительские цены выросли на 10,2% в годовом измерении, и по предварительной оценке НБУ продолжили расти в августе. Ожидается НБУ, в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%.

Сохраняется также фундаментальный инфляционное давление. По оценке Госстата рост ВВП во II квартале 2021 (5,4% г / г) оказалось ниже прогноза регулятора (7,5% г / г) прежде всего под влиянием временных и технических факторов.

"Учитывая экономическое восстановление, усиление миграционного давления и влияние структурных факторов, темпы роста заработных плат остаются значительными. Быстрое повышение реальных доходов граждан поддерживает высокий внутренний спрос", - пояснили в НБУ.

В то же время в последние месяцы базовая инфляция стабилизировалась, в частности благодаря коррекции цен на подсолнечное масло и укреплению курса гривны.

Замедлению инфляции будут способствовать исчерпания эффектов низкой базы сравнения прошлого года, коррекция мировых цен на сырьевые товары и поступления нового большого урожая сельскохозяйственных культур.

Основным предположением, которое Правление Национального банка Украины принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с МВФ.

Получение Украиной 2,7 млрд долларов от МВФ упростило финансирования бюджетных потребностей в краткосрочной перспективе, в частности выплат по внешним обязательствам. В то же время сотрудничество по действующей программе stand-by необходимо для поддержки макрофинансовой стабильности в последующие годы.

Регулятор назвал ключевые риски для экономики. Это – значительное усиление карантина, а также более длительный и существенный инфляционный всплеск в мире. Направление влияния на инфляцию будет определяться соотношением проинфляционная (из-за нарушения производственных цепей) и дезинфляционных (угнетением совокупного спроса) факторов.

Актуальны и другие риски проинфляционная характера, в частности эскалация военного конфликта с Россией и резкое ухудшение условий торговли.

НБУ также утвердил сворачивание антикризисных монетарных мер, а именно прекращение проведения тендеров по долгосрочному рефинансированию и аукционов своп процентной ставки с начала IV квартала 2021 года.

Для повышения эффективности монетарной трансмиссии Национальный банк также продолжил нормализацию дизайна монетарной политики. Так, с 1 октября срочность операций по предоставлению кредитов рефинансирования сокращена с 90 до 30 дней.

В случае существенного усиления фундаментального инфляционного давления, а также устойчивого ухудшения инфляционных ожиданий Национальный банк готов принять дополнительные меры для возвращения инфляции к цели 5%.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что двое из восьми присутствующих членов Комитета по монетарной политике Нацбанка поддерживали повышение учетной ставки сразу на 1 п.п. до 8,5%.

Соответствующего повышения также ожидали банкиры.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых с 23 июля 2021 года.

Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8% до 9,6% учитывая стремительный рост мировых цен и дальнейшее восстановление спроса.

Экономическая правда



