Просроченные долги украинцев по быстрым кредитам достигли почти 15 миллиардов

Unsplash

За первое полугодие 2021 года украинское микрофинансовые организации (МФО) выдали 7 152 636 быстрых кредитов на сумму 31,6 млрд грн - это на 43% больше денег, чем в первом полугодии 2020 года, когда общая сумма займов составила 22 млрд.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот со ссылкой на данные Нацкомфинуслуг и НБУ.

"Количество выданных в Украине кредитов растет год от года: в 2019 году ежемесячно в среднем выдавалось 982,5 тыс. кредитов, в 2020 - 1 млн кредитов, а в 2021 выдали уже 1,2 млн", - говорится в сообщении.

Также продолжает увеличиваться общая сумма невыплаченных долгов по микрокредитам - ее рост с начала года составил 6,5%. Сейчас украинцы должны микрофинансовым организациям 14,9 млрд грн по просроченным кредитам.

"С конца прошлого года средняя сумма кредита выросла на 9% - с 4059 до 4417 грн", - добавляют в Опендатабот.

Там напомнили, что в начале года вступили в силу изменения в закон о кредитовании, влияющие на сферу микрокредитных финансовых организаций.

В частности, размер суммы штрафов и пени не может превышать двух размеров полученной человеком суммы, если кредит больше 1 минимальной заработной платы (6 тыс грн с 1 января 2021 года).

"Правда, это правило не распространяется на меньшие кредиты. Здесь, как и ранее, действует общая норма - размер штрафов и пени не может превышать 50% кредита. Участники рынка еще зимой высказали мнение, что эти изменения не будут существенно влиять на количество выдаваемых кредитов - и как теперь видно, они правы", - отмечают в Опендатабот.

Читайте также:

Moneyveo, MyCredit и другие "быстрозаймы": кому принадлежат и сколько зарабатывают микрофинансовые организации

505% годовых и жесткое "выбивание" долгов: чем опасны быстрые онлайн-кредиты

Экономическая правда