Некомпетентное руководство и потеря трети ресурса: в Раде показали отчет по Укрзализныце

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На заседании парламента 9 сентября Временная следственная комиссия для проверки состояния УЗ представила свой отчет, в котором указала на то, что правление и наблюдательный совет не выполняет свою работу согласно плану, а треть ресурса основных фондов было потеряно.

Об этом говорится в отчете ВСК.

Члены комиссии указывают на то, что правление УЗ не планирует свою работу согласно уставу. В частности, заседание перенасыщено мелкими вопросами в ущерб решению стратегических. Правление не выполняет функцию контроля: в прошлом году не рассматривался ни один вопрос о результатах проверки деятельности филиалов, департаментов или должностных лиц.

"При такой никчемной работе и ее последствиях председатель и члены правления получали последние два года кроме высоких, назначенных акционером окладов, получали значительные вознаграждения, премии и финансовую помощь. Всего почти 66 млн грн", - говорится в отчете.

Без плана работает и наблюдательный совет АО, а предусмотренные полномочиями вопросы, которые требующие длительной подготовки, на заседаниях не рассматривают. Контроль выполнения решений правительства наблюдательный совет тоже не осуществляет.

ВСК делает вывод, что текущий состав наблюдательного совета никоим образом не влияет на состояние УЗ, а также не контролирует и не регулирует деятельность правления.

Указали в комиссии также на просчеты правительства. Прежде всего это дискриминационно низкие тарифы, которые заставляли осуществлять перевозки по цене ниже себестоимости при увеличении вдвое налоговой нагрузки.

Также говорится, что правительство ежегодно утверждало финпланы общества с заниженным расходами и отсутствовала реакция по его систематическому невыполнению. Другие ошибки - отсутствие контроля за реформированием железнодорожной отрасли, назначение некомпетентных чиновников.

Как следствие, УЗ потеряла треть ресурса основных фондов при "мизерном" их обновлении.

ВСК внесла свои рекомендации. Кабмину, прежде всего, направят требование о необходимости увольнения исполняющего обязанности председателя правления, члена правления и всех и.о. членов правления "Укрзализныци".

Также КМУ предлагают сократить количество членов правления, ускорить структурную реформу УЗ и создание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта.

Наблюдательному совету и правлению советуют вывести перевозки категории Интерсити+ в отдельные зависимые компании (компании). Это позволит аккумулировать необходимые средства на их развитие, привлечь инвестиции и удовлетворить растущий спрос, считают в ВСК.

Комиссия также передаст материалы в Офис Генерального прокурора Украины для их изучения и соответствующего реагирования.

Напоминаем:

Убытки "Укрзализныци" от коррупции в закупках детективы Национального антикоррупционного бюро оценили в 8 млрд грн 2020 года - это 1 млн грн в час.

Совет нацбезопасности в июле инициировала введение временного руководства на Укрзализныце до избрания председателя правления и формирование полноценных органов управления общества за критического состояния предприятия, представляет угрозу нацбезопасности.

Экономическая правда