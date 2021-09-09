+96% за газ и +91% за сахар: инфляция в августе держится двузначных чисел

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Инфляция в августе продолжила держаться на самом высоком с 2018 года уровне в 10,2%, больше всего выросли цены на газ и сахар.

Об этом сообщает Госстат.

Потребительские цены в августе 2021 за месяц снизились на 0,2%, а с начала года выросли на 6,2%. Базовая инфляция за месяц не изменилась, а с начала года выросла на 4,2%.

В годовом измерении всего выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо - на 29%.

Такая динамика преимущественно обусловлена ростом цен на природный газ (+ 96,1% за год) и электроэнергию (+ 36,6%).

На 14,6% выросла инфляция товаров и услуг образования.

Продукты питания выросли за год на 11,7%, что преимущественно обусловлено ценами на сахар, масло и яйца. За год они выросли на 91,2%, 75,6% и 51,8% соответственно.

Алкогольные напитки подорожали на 10% за год.

Удешевление произошло лишь в категории одежды и обуви, такие товары снизились в цене на 4,2%.

Напоминаем:

В июля 2021 года инфляция в годовом измерении ускорилась до 10,2% по сравнению с июнем 2021 года - снизилась до 0,1%. Двузначной инфляция была еще в 2018 году.

В НБУ прогнозируют, что в течение сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%. Возвращение ее до однозначного числа прогнозируется в конце 2021 года, а к цели 5% - в 2022 году.

Экономическая правда