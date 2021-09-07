Новости 7 сентября: в Украине вернули индустриальные парки, золотовалютные резервы превышают 30 миллиардов долларов
Об индустриальных парках. Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об индустриальных парках, который предусматривают внедрение ряда стимулов для привлечения инвестиций.
О резервах. На 1 сентября международные резервы Украины выросли на 9,2% до 31,6 млрд долларов, что является самым высоким значением за последние 9 лет.
О ГПЗКУ. Следователи Нацполиции пресекли попытку вывоза зерна на 7 млн долл из таможенной территории Украины в адрес компании-нерезидента, имеющего задолженность перед Государственной продовольственно-зерновой корпорацией за ранее поставленный груз.
О "Большевике". Аукционная комиссия Фонда государственного имущества определила 27 октября датой приватизационного аукциона по продаже АО "Первый киевский машиностроительный завод".
О проверках бизнеса. Минэкономики обнародовало на своем сайте законопроект, который в частности, предусматривает привлечение полиции к инспекционным проверкам бизнеса, которые проводит Гоструда.
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