Большая приватизация: в Фонде госимущества назвали дату аукциона "Большевика"

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Во вторник, 7 сентября, Аукционная комиссия Фонда государственного имущества определила 27 октября датой приватизационного аукциона по продаже АО "Первый киевский машиностроительный завод".

Об этом Фонд госимущества сообщил агентству Интерфакс-Украина.

"7 сентября 2021 года аукционная комиссия на своем заседании принял решение об утверждении 27 октября 2021 года как даты проведения аукциона по приватизации 100% АО "Первый киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик")", - сообщили в ФГИ.

Как ранее сообщал глава Фонда Дмитрий Сенниченко, согласно приватизационных условиях новый владелец будет обязан инвестировать в ремонт и модернизацию предприятия более 57 млн грн. Также должны быть сохранены основные виды деятельности, погашена кредиторская задолженность и долги по зарплате и перед бюджетом.

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Напоминаем:

Завод "Большевик" также является убыточным. В 2020 году его убыток составил 22 млн грн. По данным ФГИ, общая сумма долгов перед третьими лицами превышает 100 млн грн.

Долги предприятия составляют около 600 млн грн.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации, Рада приняла 30 марта.

Экономическая правда