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Международные резервы Украины выросли на 9% до рекорда за 9 лет

Вторник, 7 сентября 2021, 10:18
 
ФОТО: НБУ/flickr

На 1 сентября международные резервы Украины выросли на 9,2% до 31,6 млрд долларов, что является самым высоким значением за последние 9 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Резервы выросли прежде всего благодаря поступлению средств в сумме 1,93 млрд специальных прав заимствований (СПЗ) в пределах общего распределения от МВФ (2,7 млрд долларов).

Кроме того, на динамику резервов повлияли операции НБУ на межбанке. В августе на межбанковском валютном рынке предложение валюты превышало спрос. Благодаря этому НБУ выкупил 368,8 млн долларов валюты. Также регулятор продал 20,5 млн долларов с целью сглаживания чрезмерных колебаний курса гривны.

Вследствие операций по управлению государственным долгом поступления составили 8,8 млн долларов в эквиваленте. На обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте было направлено 188,0 млн долларов.

Из этой суммы 33,7 млн долл направлено на обслуживание ОВГЗ, 18,2 млн долл - на погашение и обслуживание ОВГЗ, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. Платежи правительства и НБУ в пользу Международного валютного фонда в августе составили 204,3 млн долларов.

Другим фактором, повлиявшим на объем резервов, стала переоценка финансовых инструментов вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют. В августе их стоимость уменьшилась на 31,6 млн долларов.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напоминаем:

Министерство финансов 1 сентября 2021 года погасило третью серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных при реструктуризации в 2015 году на сумму более 1,3 миллиарда долларов.

Международные резервы Украины по предварительным данным составили 28,95 млрд долл в эквиваленте на 1 августа, в течение июля они выросли на 2,1% прежде всего через доразмещения правительством еврооблигаций и покупки регулятором валюты на межбанке.

Экономическая правда

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резервы НБУ

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