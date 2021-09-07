Перезапуск индустриальных парков: Рада приняла закон

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Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об индустриальных парках, который предусматривают внедрение ряда стимулов для привлечения инвестиций.

Соответствующие изменения парламентарии приняли на заседании 7 сентября.

Законопроектом определяются объекты, которые могут размещаться в составе индустриального парка. Так, на такой территория можно будет заниматься перерабатывающей промышленностью, переработкой отходов (кроме захоронения), научно-технической деятельностью и в сфере информации / телекоммуникаций.

Запрещено будет производить подакцизную продукцию (кроме автомобилей и других транспортных средств), заниматься игорным бизнесом.

Проект закона предусматривает минимум 2 млрд грн бюджетных средств на развитие индустриальных парков ежегодно – с 2022 до 2025 года.

Управляющим компаниям и инициаторам создания парка предусматривают частичные компенсации расходов на подключение и присоединение к электросетям, процентных платежей по кредитам (в зависимости от доли экспорта продукции собственного производства в общем доходе от деятельности).

Кроме того из бюджета частично будут компенсировать инвестиции участников индустриальных парков в создание производства, осуществленных в течение первых трех лет хозяйственной деятельности в пределах индустриального парка.

Для обеспечения налоговых и таможенных льгот для участников индустриальных парков зарегистрированы соответствующие законопроекты 5688 и 5689.

Документ также предусматривает создание уполномоченного госоргана, реализовывающего политику правительства по работе индустриальных парков. Его должны создать до 1 января 2025 года.

Напоминаем:

Правительство планирует построить инфраструктуру для 25 индустриальных парков до 2024 года, для этого подготовили ко второму чтению соответствующий законопроект.

Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Закон Украины "Об индустриальных парках", предусматривающие внедрение ряда стимулов для привлечения инвестиций в индустриальные парки.

Экономическая правда