Минэкономики предлагает привлекать полицию к трудовым проверкам бизнеса

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Минэкономики обнародовало на своем сайте законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде", который в частности, предусматривает привлечение полиции к инспекционным проверкам бизнеса, которые проводит Гоструда.

Соответствующий законопроект обнародован на сайте Минэкономики 3 сентября.

Как говорится в пояснительной записке, цель законопроекта - повышение эффективности осуществления государственного надзора за соблюдением законодательства о труде.

Законопроект, в частности, предусматривает внесение изменений в Кодекс законов о труде Украины и ЗУ "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", "О Национальной полиции", "О государственной службе".

Так, положениями документа, в частности, предлагается:

определить задачи и функции Государственной инспекции труда;

установить механизм госнадзора за соблюдением законодательства о труде, который включает в себя права и обязанности инспекторов труда и объектов посещений, процедурные вопросы относительно особенностей проведения инспекционных посещений и применения мер воздействия за нарушение законодательства о труде;

распространить меры госнадзора за соблюдением законодательства о труде на теневой сектор экономики;

унифицировать финансовые санкции за нарушение законодательства о труде;

сделать возможным привлечение полиции для обеспечения защиты жизни и здоровья инспекторов труда и других участников инспекционного посещения.

В законопроекте говорится, что сотрудников полиции к проведению инспекционных посещений будут привлекать в порядке, утвержденном КМУ, по мотивированному сообщению Гоструда, ее территориальных органов, которое направляется руководителю территориального органа полиции по месту проведения инспекционного посещения.

При этом, согласно проекту, отказ в привлечении полиции к проведению инспекционных посещений допускается только по основаниям недостаточного обоснования обстоятельств, обусловивших необходимость привлечения сотрудников полиции.

Также предусматривается изменение размеров трудовых штрафов.

В частности, в случае фактического допуска работника к работе с нарушением требований ч. 4 ст. 24 КЗоТ, оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы в полное рабочее время, выплаты зарплаты без начисления ЕСВ предусмотрен штраф в 15-кратном (юрлицам и ФОПам, которые являются плательщиками единого налога первой - третьей групп - в 10-кратном) размере минимальной зарплаты за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

При этом, за фактический допуск работника к работе с нарушением требований ч. 4 ст.24 КЗоТ, если на момент выявления нарушения объектом посещения начислено и уплачено ЕСВ за такого работника в месяце, который предшествовал месяцу, в котором началось инспекционное посещение, - в 5-кратном размере минимальной зарплаты, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение;

А за несоблюдение госгарантий по оплате труда в размере не ниже размера минимальной зарплаты, нарушение установленных сроков выплаты зарплаты работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, выплаты их не в полном объеме, - предусматривается штраф в 5-кратный размере минимальной зарплаты за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Напомним:

Гоструда во взаимодействии с Государственной налоговой службой с 1 июля начала инспектирование по вопросам выявления незадекларированных работников.

Экономическая правда