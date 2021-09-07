Махинации в зерновой госкорпорации: полиция предотвратила попытку вывоза зерна на 7 млн ​​долларов

Следователи Нацполиции пресекли попытку вывоза зерна на 7 млн ​​долл из таможенной территории Украины в адрес компании-нерезидента, имеющего задолженность перед Государственной продовольственно-зерновой корпорацией за ранее поставленный груз.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В ведомстве напомнили, что ранее разоблачили неправомерную деятельность должностных лиц ГПЗКУ, во время следствия установили, что должностные лица корпорации проводили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты.

При этом занижали стоимость и не совершали предоплату товара.

"Сегодня, 7 сентября, полицейские предовтратили загрузку на морской транспорт и вывоз из таможенной территории Украины зерновых культур в адрес компании-нерезидента, имеющего задолженность ГПЗКУ на сумму 7 млн долларов США за ранее поставленный груз. Проводятся неотложные следственные действия в морском порту "Черноморск" и в складских помещениях", - сообщили в Нацполиции.

Напоминаем:

Нацпполция установила, что должностные лица "ГПЗКУ" совершили растрату имущества корпорации путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты.

13 августа, Нацполиция задержала Власенко при попытке бегства из Украины в аэропорту "Жуляны", когда он пытался вылететь из страны. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника.

Для Власенко была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста с обязанностью носить электронный браслет. Такое решение Печерский райсуд Киева принял 16 августа.

По данным официального следствия, Власенко был инициатором заключения договора с компанией "Транссервис 2008" стоимостью 71 млн грн из-за, якобы, неспособности филиалов "ГПЗКУ" предоставить аналогичные услуги самостоятельно. Информация о том, какие именно услуги предоставлялись "Транссервис 2008" отсутствует.

В публичном доступе нет информации об отстранении от должности и.о. главы правления "Государственной-продовольственной зерновой корпорации" Андрея Власенко после обвинения в хищении 71 миллиона и наложения домашнего ареста.

Экономическая правда