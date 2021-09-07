Метавселенные Fortnite, Facebook, Microsoft и BMW: когда наступит виртуальное будущее

Щоб отримати уявлення, що таке метавсесвіт, можна прочитати науково-фантастичний роман Ернеста Клайна "Першому гравцю приготуватись", або ж подивитись екранізацію книги, яку у 2017 році на кіностудії Warner Bros зняв Стівен Спілберг.

Головний герой роману живе у 2045 році й тікає від злиднів та жорстокої реальності у віртуальний світ "Оаза", в якому проживає під аватаром зовсім інше життя.

В ньому він паралельно з навчанням у школі, яке також відбувається в "Оазі", проходить різноманітні квести, вдосконалює свого персонажа та навіть закохується.

Метавсесвіт — це цифровий всесвіт, до якого користувач долучається за допомогою гаджета — комп’ютера, смартфона, окулярів віртуальної реальності — та мережі.

У метавсесвіті користувач не просто переглядає контент, а знаходиться в середині нього.

Головною його особливістю має бути можливість аватара без перешкод переміщатись між різними віртуальними світами разом з доступними ресурсами. Умовно, у метавсесвіті користувач може їздити на Lamborghini Gallardo з гри Need For Speed зі снайперською гвинтівкою з Counter-Strike.

Такі можливості дозволять створити віртуальну економіку і монетизувати час, проведений у віртуальній реальності. Тож не дивно, що про реалізацію проєктів метавсесвіту останнім часом заявили чимало великих компаній.

Чому Facebook, Microsoft та Fortnite будують метасвіти і коли вони взагалі можуть з'явитися?

Epic Games і Fortnite

Онлайн гра Fortnite, створена компанією Epic Games у 2017 році, розділила світ на "до" і "після". До існувала лише реальність в якій люди проводили час за іграми, а після людству відкрився паралельний світ, в якому у формі гри можна вести віртуальне життя.

Це був вибух. За неповні чотири роки існування Fortnite став справжньою пандемією, випередивши за темпами поширення навіть коронавірус. На кінець 2020 року в цій грі було зареєстровано понад 350 мільйонів осіб — 5% всього населення Землі.

Fortnite - це не просто онлайн гра. Користувачі заходять в неї як у соціальну мережу аби спілкуватися з друзями, бренди використовують її для реклами та продакт плейсменту.

Наприклад, створені в ній ігрові персонажі носять кросівки Nike, у віртуальному світі Fortnite проводять прем'єри трейлерів реальних фільмів, а відомі музиканти дають концерти. Серед останніх — Тревіс Скот, Аріана Гранде та Weezer.

І це ще не все. Гравці Fortnite мають можливість переходити у творчий режим і створювати власний контент, з можливістю подальшої його монетизації. Це можуть бути костюми, ігрові механіки, певні емоції або цілі світи.

Але в Epic Games вирішили не зупинятися на досягнутому. У квітні цього року компанія оголосила про залучення 1 млрд дол інвестицій для перетворення Fortnite у повноцінний метавсесвіт.

Тим паче, що для цього є всі передумови. На думку венчурного інвестора та євангеліста метавсесвітів Метью Болла Fortnite вже і так є "протометавсесвітом". А мільярд інвестицій допоможе компанії реалізувати свій план.

Крім інструментів гри Fortnite, у створенні метавсесвіту Epic Games допоможуть: ✔ ігровий "движок" Unreal Engine, який вже використовують для кіновиробництва — наприклад, там частково був візуалізований телесеріал "Мандалорець"; ✔ власна інфраструктура та онлайн-сервіси, які допомагають розробникам реалізовувати ігри на всіх можливих пристроях: Apple, Android, Microsoft, Sony, Nintendo, що допомагає їм бути "безшовними" та наближає до метавсесвіту; ✔ магазин та платіжна система — теж критично важливі для метавсесвіту елементи.

За словами СЕО Epic Games Тіма Суіні, метавсесвіт повинен забезпечити кращий досвід, ніж можуть запропонувати Fortnite, Netflix та всі інші розважальні сервіси разом узяті.

У віртальному світі Fortnite вже сьогодні можна зануритись у життя відмінне від реального TheProGamerJay

"Fortnite еволюціонує поступово, метавсесвіт не буде різкою подією. Це буде місце для будь-яких людей і творців, включно з брендами. У якийсь момент кожна компанія буде там. Якщо ви виробляєте автомобілі, присутність вашого бренду в метавсесвіті не стане рекламою. Це стане місцем, де люди будуть водити ваші машини і відчувати їх, використовувати в грі.

Нам необхідно перейти з закритих економік, таких як Fortnite, Minecraft, Roblox і десятків тисяч інших ігор, в загальний простір.

Ми працюємо над тим, щоб розвиватися в цьому напрямку з все більшою відкритістю, і врешті-решт відкриємо економіку. Інші ігри зроблять те саме. І сподіваюся, через 10 років ми зможемо зробити так, щоб гравці грали в Roblox, Fortnite і Minecraft в одному світі і з однаковими соціальними зв'язками.

Для цього потрібна нова модель програмування, яка дозволить безшовно переходити з одного світу в інший. Проте поки що такої моделі не існує", — зазначив Суіні.

Та у напрямку створення повноцінного метавсесвіту рухається не лише Epic Games.

Facebook та віртуальна реальність

Поєднавши соціальну мережу та віртуальні (virtual reality, VR) проєкти метавсесвіт хоче створити і Facebook. Про це CEO компанії Марк Цукерберг заявив наприкінці липня.

За його словами, це буде повноцінний віртуальний світ для спілкування, роботи та розваг, де користувачі могли б відчувати фізичну присутність один одного.

"Багато людей вважають, що метавсесвіт — це віртуальна реальність, яка, як мені здається, буде важливою її частиною. І це та частина, куди ми інвестуємо найбільше — VR-технологія забезпечує найбільш ємну форму присутності людини.

Але метавсесвіт — це не тільки віртуальна реальність. Вона буде доступна на всіх наших AR- (доповнена реальність. — ЕП) і VR-платформах, а також ПК, мобільних пристроях і ігрових консолях.

Багато хто також пов'язує метавсесвіт в першу чергу з іграми — але я не думаю, що це будуть лише вони, хоча розваги і стануть великою частиною процесу", — відзначив Цукерберг.

У розробці пристроїв AR і VR зараз зосереджені близько 10 тисяч співробітників Facebook — це майже п'ята частина всього персоналу компанії. Додатково до цього компанія вже розпочала набір великої кількості розробників саме для метавсесвіту.

На проєкт метавсесвіту Facebook в найближчий рік направить 5 млрд дол. Це більше, ніж Ілон Маск витрачає на весь проєкт з освоєння космосу.

Microsoft і корпоративний метавсесвіт

Ще до того, як Марк Цукерберг оголосив про наміри створення метавсесвіту, власний варіант віртуального світу представила глобальна комп'ютерна корпорація Microsoft. Сталося це 26 травня.

Щоправда це не той метавсесвіт, доступ до якого матимуть всі охочі. Поки що мова йде лише про корпоративний його варіант.

За словами голови Microsoft Сатья Наделла, компанія вже може запропонувати набір сервісів, які дозволяють змішувати цифровий та реальний світи. Наприклад, створювати цифрові копії будь-яких об'єктів, використовувати інтернет речей для їх синхронізації у віртуальному і реальному світі і організувати віддалену роботу в змішаній реальності в режимі реального часу.

Враховуючи набір програм, який Microsoft анонсував у своєму метавсесвіті, ця платформа буде виключно для роботи.

BMW та Joytopia

5 вересня власний віртуальний світ представив німецький виробник автомобілів, мотоциклів, двигунів та велосипедів BMW. Платформа мюнхенського гіганта носить назву Joytopia.

"З Joytopia ми створили наш власний метавсесвіт. Таким чином, ми відповідаємо на потреби наших клієнтів в індивідуалізованому досвіді роботи в цифровому просторі", — прокоментував цю подію Стефан Пониква, віце-президент з комунікацій BMW.

На платформі вже провів свій виступ гурт Coldplay. Шанувальники могли переглядати концерт віртуально і навіть взаємодіяти з музикантами.

Аватари могли танцювати під музику і дивитися на сцену під будь-яким кутом, а також бігати, стрибати, літати і махати іншим аватарам.

Аватар в Joytopia на виступі гурту Coldplay

Проте з усіх перелічених вище прикладів, Joytopia менше схоже саме на "метавсесвіт", а більше — на звичайний віртуальний концерт зі спецефектами. Чи запропонує платформа німецького автовиробника щось більше — покаже час.

Не лише великі компанії прагнуть створювати метавсесвіти, а й цілі держави. Так в гонку за віртуальні світи включилась Південна Корея, вирішивши створити альянс за участю великого бізнесу, який розробив би власну VR-платформу національного рівня.

В цій країні метавсесвіт вважають наступним кроком в еволюції інтернету і роблять ставку саме на віртуальну реальність.

Скільки чекати на повноцінний віртуальний світ

Як бачимо прагнення створити повноцінний віртуальний світ є у багатьох могутніх світу цього. Але що може завадити кожному з них створити справжній метавсесвіт?

Це бажання реалізовувати проєкт самостійно, адже ділити лаври з іншими жоден з них не хоче. А такий підхід ускладнює теорію "безшовності" і розтягує цей процес на невизначений термін.

На думку Метью Болла, вже загдуваного венчурного інвестора, повноцінна реалізація метавсесвіту можлива лише тоді, коли достатньо розвинуться наступні 8 напрямків технологій: ✔ апаратне оснащення — як для користувачів так і для розробників метавсесвіту; ✔ велика пропускна здатність мережі і децентралізація передачі даних; ✔ потужні обчислювальні системи; ✔ віртуальні платформи — якісні імерсивні цифрові симуляції з повним або частковим зануренням; ✔ нові інструменти і стандарти обміну даними; ✔ нові платіжні системи, які дозволяють розплачуватись цифровими валютами; ✔ якісний контент — продукти та послуги, створені всередині метавсесвіту; ✔ поведінка користувачів, які пов’язані з метасвесвітом.

На його думку, кожен з цих пунктів критично важливий для появи метавсесвіту, тож справжній віртуальний світ може з'являтися лише через десятиліття. І такий прогноз співпадає з думкою СЕО Epic Games Тіма Суіні.

Хоча завжди оптимістичний Марк Цукерберг, наприклад, дає собі на реалізацію проєкту максимум 5-7 років.

Чи справді метавсесвіт — це майбутнє інтернету, або черговий хайп-проєкт, — покаже лише час.