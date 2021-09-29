Підготовка до опалювального сезону на фінішній прямій, тарифи будуть стабільними – Шмигаль

фото: УП

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що підготовка до опалювального сезону на фінішній прямій, за його словами, тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена.

Про це він сказав під час засідання уряду 29 вересня.

"Готовність об'єктів загалом по країні становить понад 90%, а деякі міста готові практично на 100%", - заявив прем'єр.

За його словами, опалення місцева влада включить, як тільки середньодобова температура впаде нижче 8 градусів, згідно із закону, і буде триматись так на протязі 3 днів.

"У підземних сховищах накопичено 18,8 млрд кубічних метрів газу, що більше показників 2017 та 2018 років. Коштів для подальшої закупівлі блакитного палива абсолютно достатньо", - сказав також Шмигаль.

"Тарифи залишатимуться стабільними, а програма субсидій буде збільшена", - запевнив він.

Також Шмигаль нагадав, що з 1 жовтня тариф на електроенергію буде знижено до 1,44 грн за кВт⋅год для 80% українських родин.

Крім цього, прем'єр доручив міністру енергетики Герману Галущенку звернути увагу на належне виконання завдань із підготовки до сталого проходження осінньо-зимового періоду і щоденно інформувати суспільство про стан підготовки та проблемні питання.

"Особливу увагу прошу звернути на стан накопичення та дотримання рівня достатності вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ, перспективи та джерела його постачання, а також фінансову спроможність енергогенеруючих підприємств здійснювати закупівлю вугілля", - резюмував він.

Читайте також: Новий опалювальний сезон: скільки українці платитимуть за газ, електроенергію і тепло

Економічна правда