Регулятор запровадив річні тарифи на газ

Нацкомісія з тарифів (НКРЕКП) на засіданні 7 квітня затвердила річний газовий продукт – з 1 травня його введуть за замовчуванням для усіх споживачів до 30 квітня.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що таке рішення убезпечить побутових споживачів від цінових коливань на ринку природного газу. Протягом року вони матимуть змогу споживати природний газ за фіксованою ціною, яка буде пропонуватися постачальниками та діятиме у період з 01 травня поточного року по 30 квітня наступного року.

Водночас, кажуть у Нацкомісії, постачальники природного газу матимуть можливість пропонувати інші комерційні пропозиції для споживання побутовим споживачам.

"З 1 травня поточного року за замовчуванням буде введена річна ціна газу для всіх побутових споживачів. Це позбавить їх турбулентності щодо цінових коливань. При цьому процедура зміни постачальника залишається простою і відкритою, також передбачається можливість для споживача змінювати річний продукт на будь-який інший, що буде пропонуватися постачальником", – наголосив під час засідання голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Постачальники природного газу для побутових споживачів повинні провести розрахунки та оприлюднити до 25 квітня 2021 року на власних вебсайтах ціни на природний газ, який постачатиметься в рамках базової річної пропозиції.

Нагадуємо:

Повернення до контролю над цінами на газ є не лише вкрай неефективним способом субсидування домогосподарств, але й призводить до зловживання ресурсами через корупцію і стримування впровадження енергоефективності, заявили в МВФ.

Повідомлялось, що Міненерго не планує подовжувати дію обмеження ціни на ринку газу у 6,99 гривень за кубометр, яке встановив Кабмін на лютий-березень для побутових і низки інших споживачів.

Нацкомісія з тарифів (НКРЕКП) схвалила постанову, якою пропонується запровадити річний тариф для постачальників з 01 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

Читайте також: Прощавайте, 6,99 за кубометр: що буде з цінами на газ для населення та як працюватиме річний продукт

Економічна правда