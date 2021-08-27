Зеленський підписав закон про реструктуризацію "газових" боргів на 100 мільярдів

фото: офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон, яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ – вони перевищують 100 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт №3508-д Рада ухвалила в цілому 14 липня, 29 липня його підписав голова ВР Дмитро Разумков.

А 27 серпня закон повернуто з підписом від президента.

Так, законом пропонується:

перенести розрахункову дату врегулювання заборгованості з 1 липня 2016 року на 1 червня 2021 року;

дозволити підприємствам реструктуризувати борг за розподіл та транспортування газу з наступним списанням нарахованої пені;

верифікувати та врегулювати коштом держбюджету заборгованість з різниці в тарифах на теплоенергію, опалення, постачання гарячої води тощо, що утворилась до або після 1 січня 2016 року;

зупинити провадження та заходи з примусового стягнення заборгованості, зокрема за договорами з "Нафтогазом" та операторами газорозподільчих мереж.

У вересні у Раді буде зареєстрований другий законопроєкт, що міститиме зміни до держбюджету. А саме, перевірені державою суми, які підлягають компенсації, та визначені під контролем Мінфіну джерела погашення.

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Споживачі, комунальники та постачальники заборгували "Нафтогазу" 100 мільярдів. Що далі: три сценарії

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 14 липня схвалила законопроєкт №3508-д у цілому, яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ – вони перевищують 100 млрд грн.

До початку опалювального сезону Міненерго та Мінрегіон повинні вжити всіх необхідних заходів, щоб врегулювати питання заборгованості виробників теплової енергії.

Кабінет Міністрів на засіданні 26 травня доручив ряду міністерств і "Нафтогазу" реструктуризувати борги тепловиків за поставки газу в умовах спецобязательств, а також забезпечити ТКЕ газом за договорами.

Економічна правда