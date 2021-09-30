Всі розділи
Укр / Рус

Газ продовжує ставити рекорди, вже 1160 доларів за тисячу кубів

Четвер, 30 вересня 2021, 11:27
 
дані ice futures

Газові ф’ючерси продовжують зростати у ціні та перетнули позначку у 1160,55 долара за тисячу кубометрів.

Про це відомо з даних лондонської біржі ICE Futures на 30 вересня, 11:35 за Києвом.

Так, ціна контрактів продовжила зростати після того, як вперше в історії перетнула позначку у тисячу доларів за тисячу кубометрів.

Газові ф’ючерси на листопад 30 вересня зросли до 94,79 євро за МВт-год, або близько 1160,55 долара за тисячу кубів.

Грудневі контракти показують ще вищі котирування – до 94,96 євро за МВт-год (1162,51 долара за тисячу кубів).

Нагадуємо:

У Європі – справжнє енергетичне ралі.

Ціни на газ 28 вересня вперше в історії сягнули 1057,18 долара за тисячу кубометрів.

Внаслідок дефіциту газу на європейському ринку виробники електроенергії вдалися до закупівель вугілля. Це спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад 200 доларів за тонну.

Щодо газу, ціни зумовлені низькими запасами у підземних сховищах після минулорічних морозів, посилені виснаженням Газпрому своїх європейських ПСГ. Так, російський монополіст виснажив найбільше у Європі сховище Rehden до  5% за середнього рівня у ЄС 71%.

Крім того, Європа також не може розраховувати на додатковий видобуток, адже гігантське газове родовище Гронінген в Нідерландах, ймовірно, зачиниться на три роки раніше запланованого терміну. 

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

газ біржі

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Росія використовує кризу з цінами на газ для залякування ЄС - Стефанішина 30 вересня 2021, 10:51
Україна висловила Єврокомісії позицію щодо газового контракту Росії та Угорщини 29 вересня 2021, 10:10
Влада Києва планує інвестувати у видобуток газу 28 вересня 2021, 17:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!