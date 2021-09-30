Газ продовжує ставити рекорди, вже 1160 доларів за тисячу кубів

дані ice futures

Газові ф’ючерси продовжують зростати у ціні та перетнули позначку у 1160,55 долара за тисячу кубометрів.

Про це відомо з даних лондонської біржі ICE Futures на 30 вересня, 11:35 за Києвом.

Так, ціна контрактів продовжила зростати після того, як вперше в історії перетнула позначку у тисячу доларів за тисячу кубометрів.

Газові ф’ючерси на листопад 30 вересня зросли до 94,79 євро за МВт-год, або близько 1160,55 долара за тисячу кубів.

Грудневі контракти показують ще вищі котирування – до 94,96 євро за МВт-год (1162,51 долара за тисячу кубів).

Нагадуємо:

У Європі – справжнє енергетичне ралі.

Ціни на газ 28 вересня вперше в історії сягнули 1057,18 долара за тисячу кубометрів.

Внаслідок дефіциту газу на європейському ринку виробники електроенергії вдалися до закупівель вугілля. Це спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад 200 доларів за тонну.

Щодо газу, ціни зумовлені низькими запасами у підземних сховищах після минулорічних морозів, посилені виснаженням Газпрому своїх європейських ПСГ. Так, російський монополіст виснажив найбільше у Європі сховище Rehden до 5% за середнього рівня у ЄС 71%.

Крім того, Європа також не може розраховувати на додатковий видобуток, адже гігантське газове родовище Гронінген в Нідерландах, ймовірно, зачиниться на три роки раніше запланованого терміну.

Економічна правда