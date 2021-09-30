Газ продовжує ставити рекорди, вже 1160 доларів за тисячу кубів
Газові ф’ючерси продовжують зростати у ціні та перетнули позначку у 1160,55 долара за тисячу кубометрів.
Про це відомо з даних лондонської біржі ICE Futures на 30 вересня, 11:35 за Києвом.
Так, ціна контрактів продовжила зростати після того, як вперше в історії перетнула позначку у тисячу доларів за тисячу кубометрів.
Газові ф’ючерси на листопад 30 вересня зросли до 94,79 євро за МВт-год, або близько 1160,55 долара за тисячу кубів.
Грудневі контракти показують ще вищі котирування – до 94,96 євро за МВт-год (1162,51 долара за тисячу кубів).
Нагадуємо:
У Європі – справжнє енергетичне ралі.
Ціни на газ 28 вересня вперше в історії сягнули 1057,18 долара за тисячу кубометрів.
Внаслідок дефіциту газу на європейському ринку виробники електроенергії вдалися до закупівель вугілля. Це спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад 200 доларів за тонну.
Щодо газу, ціни зумовлені низькими запасами у підземних сховищах після минулорічних морозів, посилені виснаженням Газпрому своїх європейських ПСГ. Так, російський монополіст виснажив найбільше у Європі сховище Rehden до 5% за середнього рівня у ЄС 71%.
Крім того, Європа також не може розраховувати на додатковий видобуток, адже гігантське газове родовище Гронінген в Нідерландах, ймовірно, зачиниться на три роки раніше запланованого терміну.
Економічна правда
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