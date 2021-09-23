Новости 23 сентября: Рада приняла "антиолигархический" закон, в США "выключают" печатный станок

Об "антиолигархическом" законе. 279 нардепов поддержали во втором чтении президентский "антиолигархический" законопроект №5599.

О средствах от МВФ. Минфин конвертировал 1 млрд спецправ заимствования из 1,9 млрд СПЗ, полученных в рамках распределения МВФ, для осуществления 29 сентября погашения евробондов на 1 млрд долл.

О Северном потоке-2. Палата представителей Конгресса США согласилась внести в ежегодный проект оборонного бюджета поправки, которые предусматривают санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

О ФРС. Федеральная резервная система США сохранила процентную ставку, а также анонсировала сворачивание антикризисных мер.

О бюджете. Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект по увеличению доходов бюджета на 40 млрд грн и их выделение на выплату жилищных субсидий и дороги.

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Печатный станок сделал свое дело, США планируют сворачивать антикризисные программы. Что будет с мировой экономикой и Украиной?

На заседании Федеральной резервной системы США 22 сентября ее глава Джером Пауэлл заявил, что в ноябре ФРС объявит о старте свертывания программы количественного смягчения. Чем это может обернуться для мировой экономики и Украины? (укр)

Новые налоги на недвижимость, сельское хозяйство и сверхприбыли олигархов: что осталось от "антиахметовского" закона после 11 тысяч правок

Рада вскоре рассмотрит во втором чтении скандальный ресурсный законопроект, получивший название самого богатого украинца. Однако он касается не только олигархов. Какие налоги уже вскоре могут ввести в стране нардепы?(укр)