Рада приняла "деолигархический" законопроект Зеленского

фото: пресс-служба рады

После перерыва в заседании 23 сентября Рада начала рассмотрение во втором чтении президентского "антиолигархического" законопроекта №5599 - в итоге, документ поддержали 279 нардепов.

Перед перерывом в заседании нардепы проголосовали за то, чтобы продолжить заседание до конца рассмотрения законопроекта № 5599.

Нардеп, представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский предложил Раде принять процедурное решение ad hoc в соответствии с ч.3 ст. 50 (Решение об однократном отклонении (ad hoc) от процедур, предусмотренных регламентом) и ч.3 ст.101 о сокращении срока предоставления нардепам законопроекта ко 2 чтению наполовину, "поскольку президент признал указанный законопроект неотложным".

Это выступление Вениславского сопровождался возгласами в зале "Позор!" и "Диктатура!" со стороны оппозиционных фракций и аплодисментами со стороны монбольшинства.

Представители "ЕС" призвали идти по процедуре и регламенту. О необходимости публичного рассмотрения поправок, согласно Конституции, заявил и нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин.

Нардеп от "ОПЗЖ" Александр Колтунович добавил, что его фракция подала 384 поправки и настаивает на рассмотрении каждой из этих поправок.

Представители "Батькивщины" заявили, что "слуги" нарушили договоренности по рассмотрению законопроекта.

В итоге, 253 голосами поддержали предложение Вениславского по применению процедуры ad hoc и сокращению срока наполовину.

После этого во время своего выступления Вениславский заявил, что профильный комитет Рады предлагает рассматривать законопроект структурными частями, которые определил комитет.

"В случае положительного голосования за ту или иную структурную часть, соответствующая правка считается одобренной и имеет решающий характер по отношению к другим, другие правки не рассматриваются и на голосование не ставятся", - пояснил он.

271 голосами "за" предложение о рассмотрении законопроекта по структурным частям поддержали.

После этого начались дискуссии между представителями различных фракций возле трибуны, а некоторые нардепы начали блокировать трибуну.

Позже председательствующий Руслан Стефанчук объявил о поступлении заявления от "ЕС" (Герасимов) и "Голоса" (Железняк), которые "в связи с грубым нарушением регламента ..." внесли предложение об отстранении председателя.

Стефанчук пояснил, что для этого решения нужно набрать 226 голосов.

Представители другого крыла "Голоса" (объединение "Справедливость") заявили, что никого не уполномачивали подписывать заявление.

Позже Стефанчук добавил, что заявление подписала и "Батькивщина" и передал слово вице-спикеру Елене Кондратюк.

В итоге, вопрос об отстранении Стефанчука от ведения заседания не поддержали (всего 61 голос).

Затем Стефанчук процитировал письмо СНБО и нескольких университетов, что эта процедура (о правках) не противоречит Конституции. Также, по его словам, процедура применялась и в 2017 году.

По словам Вениславского, комитет определил 13 решающих правок.

В частности, правка №10 предлагает совместить 2 воздействия - экономическое и политическое. Рада поддержала эту основную правку 286 голосами, остальные поправки в этой структуре считаются отклоненными.

Следующая основная правка №38 - по цели преамбулы и законопроекта, его поддержали 269 нардепов.

Третья решающая правка - №43 - была поддержана 259 голосами.

Голосование правки сопровождалось криками в зале "Долой диктатуру!" и "Диктатура!" и даже "Лукашенко!" в контексте диктатуры.

Следующая правка - №167, ее поддержали 269 нардепов. Следующая правка №271 - поддержана 269 депутатами. Еще одна основная правка - №344 - поддержана 270 голосами.

Еще одна правка - №406 - поддержана 270 голосами. Еще одна правка - №473, ее поддержали 270 депутатов. За основную правку №598 проголосовали 265 нардепов. За правку №673 проголосовали 271 депутат.

Следующая правка - №794 - ее поддержали 269 голосами. Еще одна основная правка - №887 - за нее проголосовали 270 нардепов.

И по крайней правке - №934 - проголосовали 270 нардепов.

За законопроект во 2 чтении и в целом проголосовали 279 нардепов.

О законопроекте

Законопроект №5599 инициирован президентом в июне 2021 года. Его цель - определить так называемых олигархов и ограничить их влияние. В то же время законопроект критикуют за, в частности, отсутствие независимого органа, который бы определял "олигархов" и возможные нарушения прав человека.

Согласно документу, чтобы считаться олигархом, необходимо участвовать в политической жизни, иметь значительное влияние на средства массовой информации, быть монополистом на общегосударственном товарном рынке и владеть активами более чем 1 млн прожиточных минимумов.

Если три из этих признаков будут присутствовать у одного человека, то он вносится в Реестр олигархов на основании решения СНБО.

В частности, будет запрещено осуществлять взносы в поддержку политических партий и участвовать в большой приватизации. Также лица с этого Реестра должны будут подавать декларацию о доходах.

Кроме того, госслужащих обяжут подавать "декларации о контактах", если они контактировали с олигархом или его представителем. Если лицо не подаст такую декларацию, его могут привлечь к политической или дисциплинарной ответственности.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Его введут в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу.

Напоминаем:

Государственная уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предоставила замечания к "антиолигархическому" законопроекту, по ее словам документ может противоречить Конституции и нарушать права человека, а потому не может быть поддержанным.

Венецианская комиссия получила запрос от Верховной Рады о предоставлении заключения относительно так называемого законопроекта об олигархах.

Народные депутаты в первом чтении приняли президентский законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительное экономическое или политическое влияние на общественную жизнь (олигархов)".

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Экономическая правда