Палата представителей США одобрила санкции против "Северного потока-2"

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Палата представителей Конгресса США согласилась внести в ежегодный проект оборонного бюджета поправки, которые предусматривают санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

Палата представителей единогласно проголосовала за поправки в оборонный бюджет США (NDAA - National Defense Authorization Act), включая законодательство о санкциях.

Законопроект все еще нуждается в утверждении в Сенате и подписи президента Джо Байдена, чтобы стать законом.

Внесенные изменения обязывают президента США ввести санкции против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству "Северного потока-2".

Эти поправки потенциально поставят под угрозу соглашение, достигнутое администрацией Байдена и Германией в июле по "Северному потоку-2". Поправка не позволяет освобождать от санкций под различными предлогами, например, в интересах нацбезопасности. Именно такой механизм Белый дом использовал недавно.

Поправка в Палату представителей была представлена ​​группой законодателей во главе с Майклом Макколом (республиканец) и Марси Каптур (демократ). Каптур является сопредседателем Украинского кокуса Конгресса США.

Байден в мае согласился отказаться от санкций Конгресса по газопроводу, пытаясь сгладить отношения с Германией, которая поддержала строительство трубопровода. Этот шаг открыл двери к завершению строительства СП2 в начале этого месяца.

Напомним, "Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Процесс получения разрешения на запуск "Северного потока-2" может занять около четырех месяцев, то есть продлится до начала 2022 года.

США и Германия в совместном заявлении пообещали не допустить использования Россией трубопровода как оружия, однако украинская сторона настаивает, что до сих пор не получила никаких конкретных гарантий, каким образом будет исключено использование "Северного потока-2" для давления на Украину.

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Европейская правда