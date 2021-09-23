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Минфин конвертировал в доллары и евро 1 млрд спецправ заимствования из 1,9 млрд СПЗ, полученных в рамках распределения МВФ, для осуществления 29 сентября погашения евробондов на 1 млрд долл.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Отмечается, что евробонды, погасить которые планируют в сентябре, были выпущены 5 лет назад под гарантии США.

"Под гарантии США были выпущены облигации, мы погашать. Часть SDR, полученных в августе, будет использовано для этого", - пояснил Марченко

Комментируя заложенные в проект госбюджета-2022 поступления от МВФ 2,9 млрд долл для финансирования дефицита, он отметил, что в эту сумму включены транши по текущей программе stand by, на продолжение которой рассчитывает правительство.

"Мы рассчитываем, что программа будет продолжена, рассчитываем в следующем году на те перессмотры, которые запланированы ... Рассчитываем полностью выполнить программу и получить все ресурсы от Фонда, которые необходимы", - добавил министр.

По его словам, правительство настроено на получение очередного транша этого года по итогам работы миссии по первому пересмотру программы, которая началась на этой неделе.

Напоминаем:

23 августа Украина получила на свой счет в МВФ 1,9 млрд специальных прав заимствования (около 2,7 млрд долл) в рамках распределения 650 млрд долл между странами-членами.

Полученная от Международного валютного фонда безвозвратная финансовая помощь в 2,7 миллиарда долларов позволит увеличить социальные выплаты гражданам, заявлял Шмыгаль.

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