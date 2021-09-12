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Новости выходных: спор за часть "Большевика", СНБО рассмотрит "банкопад"

Воскресенье, 12 сентября 2021, 18:00

О МВФ. Заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован заявил, что Миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину через 10-12 дней. 

О господдержке. 2020 года Антимонопольный комитет отклонил менее 1% от общего количества предоставленной государственной помощи. 

О "Большевике". В КГГА считают, что перед приватизацией завода "Большевик" должен быть решен вопрос передачи Киеву цеха № 5. 

В Фонде госимущества ответили на слова КГГА относительно решения вопроса здания 5 цеха до приватизации завода "Большевик" , заявив о том, что власть города должна выкупить, по оценке, которую сделал нанятый ими оценщик. 

О БЭБ. Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности сформирован, туда вошли 15 человек, набравших наибольшее количество голосов. 

О банках. Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос "банкопада" и ответственных за него лиц.

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Экономическая правда
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