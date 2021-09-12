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Антимонопольщики отклонили менее 1% от количества госпомощи

Воскресенье, 12 сентября 2021, 14:18
 
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По итогам 2020 года Антимонопольный комитет отклонил менее 1% от общего количества предоставленной государственной помощи. 

Об этом говорится в отчете АМКУ о предоставлении государственной помощи 2020 года, сообщает публикация Soe Weekly для ЭП. 

Важнейшие моменты из отчета АМКУ: 

  • в течение 2020 АМКУ принял 191 решение, что касалось финансовой поддержки коммунальных и государственных предприятий 
  • решение АМКУ касались поддержки / государственной помощи коммунальных и государственных предприятий на общую сумму 27,6  грн. Комитет отклонил заявки на 232,5 грн, как недопустимую госпомощь, то есть менее 1% от общего количества предоставленной госпомощи 
  • центральные органы исполнительной власти (министерства - ЭП), которые являются наиболее значительными поставщиками государственной помощи, не в полном объеме выполняют свой долг по представлению сообщений о государственной помощи субъектам хозяйствования.

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ТЭК

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